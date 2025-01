Courmayeur: Allerta gialla per possibili valanghe, chiusura area Brenva

Il Bollettino di criticità n. 27/2025 della Protezione Civile regionale, pubblicato oggi, lancia un allarme per la nostra zona D, segnando una Criticità Gialla per il rischio di valanghe. La perturbazione in atto, le precipitazioni previste nelle prossime ore e i forti venti da nord-ovest, uniti all’allerta meteo, impongono misure urgenti per garantire la sicurezza della popolazione.

A seguito di questa allerta, il Comune ha disposto la chiusura immediata dell'area della Brenva a partire dalle ore 18:00 del 27 gennaio 2025, e fino a nuova disposizione, per il rischio di valanghe. L’ordinanza prevede un divieto assoluto di transito, sia pedonale che con sci, mezzi a motore o qualsiasi altro veicolo, nell’area compresa tra gli accessi alla Val Veny, in particolare da Piazzale Funivie Val Veny, ex Des Alpes, e dalla pista a valle del Tunnel del Bianco, includendo anche il Plan Ponquet. Inoltre, la pista pedonale e quella di fondo in Val Ferret sono state chiuse per motivi di sicurezza, con ulteriori comunicazioni che seguiranno per eventuali riaperture.

Le condizioni meteorologiche sono particolarmente critiche: nevicate diffuse e moderate si concentreranno sul settore occidentale e settentrionale della regione, in particolare tra questa sera e domani mattina, con accumuli significativi sopra i 1500 metri. Si prevede una nevicata di 20-30 cm oltre i 1500 metri, e 5-20 cm tra 1000 e 1500 metri. Le raffiche di vento forte, previste soprattutto per la mattinata di domani, potrebbero aggravare ulteriormente la situazione.

Il rischio valanghe, purtroppo, non si limita a eventi di piccole dimensioni: le valanghe di magnitudo maggiore sono previste in zone non antropizzate, ma non si escludono fenomeni che potrebbero interferire con le infrastrutture. In ogni caso, l’allerta resta alta, e la comunità deve essere estremamente cauta.

In queste circostanze, è fondamentale che tutti rispettino rigorosamente le normative di sicurezza. È necessario evitare di spostarsi nelle aree interdette e seguire con attenzione le informazioni diffuse tramite la app JARVIS PUBLIC, che fornisce aggiornamenti in tempo reale su viabilità e interventi sul territorio. La prudenza deve prevalere: il rischio è concreto e non vanno sottovalutati gli avvertimenti emessi.

I cittadini sono quindi chiamati a mantenere la massima attenzione, evitando ogni comportamento imprudente che possa mettere a rischio la propria sicurezza e quella degli altri. Inoltre Inoltre, in questi giorni in Val Ferret è chiusa la pista pedonale e la pista di fondo.