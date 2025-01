Nuova opera letterario di María Alejandra Martínez Polanco

María Alejandra Martínez Polanco è una scrittrice, alpinista, esperta escursionista e traduttrice di lingue antiche. È nata a Bogotá, in Colombia, a metà degli anni '80. Ha pubblicato il suo primo testo nel 2016, quando ha preso parte a una protesta contro la costruzione di un’area commerciale su uno dei monoliti più imponenti del suo paese, chiamato Il Peñón de Guatapé, detto anche La Piedra, che è un faraglione di proprietà privata e un simbolo del luogo, con ben 708 scalini per guadagnarne la cima, fin troppo turisticizzata.

Sebbene la sua lingua madre sia lo spagnolo, curiosamente le sue prime pubblicazioni furono tradotte in italiano. I suoi primi libri pubblicati in terra nativa furono: El Sol de los Venados (Il sole dei cervi), While I Chase Your Trail (Mentre inseguo le tue tracce), fino ad arrivare a realizzare “infografiche”, che sono l’informazione proiettata in forma più grafica e visiva che testuale, oltre a fumetti e video che consentono a un pubblico inesperto di avvicinarsi ai temi dell'intelligenza artificiale.

Nasce proprio da quest’arte il suo ultimo libro: Diccionario Ilustrado De Sustantivos Abstractos. Questo “libro dizionario” è nato da una carta dei “Tarocchi” (oracolo illustrato), che sono stati realizzati “tutti insieme” al termine di un laboratorio di disegno narrativo, diretto da Andrés Farías.

Per due mesi, le collaboratrici a questo progetto hanno messo alla prova la loro immaginazione e la loro capacità di seguire (nel caso della nostra autrice, invece, era smettere di seguire) le istruzioni e i compiti che ogni settimana sfidavano e ispiravano i suoi compagni.

María Alejandra ringrazia Andrés e i suoi compagni di laboratorio per averle dato l’ispirazione e la fiducia che l’hanno spinta a raccontare questa storia, se così possiamo definirla, perché composta di frasi che descrivono espressioni ed emozioni, come definire l’adrenalina: “quando un capo colorato finisce fra i bianchi”.



A fine lettura e visione delle figure in bianco e nero, questo dizionario illustrato (com’è definito) appare come un mosaico che intreccia disegni, spesso netti, ad aforismi che confondono volutamente la realtà con il sogno, per dipingere uno stato d’animo nascente da un pensiero che, in brevi parole, riassume e racchiude il risultato di considerazioni, osservazioni ed esperienze difficili da capire.



Solo entrando in punta di piedi e capendo l’anima dell’autrice, ci si addentra nel suo mondo fantastico e irreale, che dipinge inconsciamente lo stato d’animo in cui si vive nel suo Paese. Grazie alla traduttrice Patrizia Soffiati, si riesce a coglierne tutta l’essenza che l’autrice voleva trasmetterci.