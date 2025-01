Riaperta al traffico la strada regionale n.45 della Val d’Ayas

L’Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente comunica che, dalla mattina di oggi, venerdì 24 gennaio, nel pieno rispetto del cronoprogramma, è riaperta al traffico la SR 45 della Val d’Ayas, tra il km 2+600 e il km 3+200 in località Posa piana. La strada risultava chiusa al transito da lunedì scorso 20 gennaio al fine di eseguire la demolizione di porzioni rocciose poste in adiacenza della viabilità, mediante l’uso di esplosivo, nell’ambito dei lavori di allargamento del tratto di strada in oggetto.

Le squadre di tecnici e operai hanno lavorato a ritmo serrato per completare nei tempi previsti la demolizione, mediante l’uso di esplosivo, del materiale roccioso e la messa in sicurezza del versante adiacente alla SR 45, in diversi tratti di strada oggetto di chiusura; successivamente si è proceduto al completo ripristino della carreggiata e al posizionamento delle barriere di protezione laterali.

A partire dalla giornata di oggi, nei soli giorni infrasettimanali, la circolazione nel tratto oggetto di lavori sarà regolata attraverso un impianto semaforico; durante i fine settimana, invece, già a partire da domani sabato 25 gennaio, la circolazione avverrà a doppio senso di marcia con la sola limitazione della velocità.

“Si è trattato di un impegnativo intervento - sottolinea l’Assessore Davide Sapinet - condotto con professionalità e competenza dall’impresa, attraverso le proprie maestranze, e dai tecnici della direzione lavori. Il buon risultato è frutto anche della collaborazione delle Amministrazioni comunali interessate e delle strutture competenti per la viabilità regionale e il trasporto pubblico locale. Un ringraziamento va, inoltre, alla popolazione locale, che ha compreso l’inevitabile disagio causato dai lavori, utili però ad ottenere un importante miglioramento in un tratto particolarmente critico e pericoloso per la circolazione”

Le ultime fasi della demolizione con esplosivo (23 gennaio 2025)

Situazione oggi, 24 gennaio 2025