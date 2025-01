Al via la seconda edizione di “Cactus Industry Forum”

Cactus Industry Forum – Networking for Film and Media Professionals, il principale appuntamento industry in Valle d’Aosta dedicato al settore audiovisivo, torna ad Aosta venerdì 7 e sabato 8 febbraio. La manifestazione, giunta alla seconda edizione, propone workshop, momenti di confronto con esperti di rilievo nazionale e internazionale e uno spettacolo teatrale, offrendo uno spazio per la formazione, l’aggiornamento e il networking.

Tema centrale di questa edizione è l’innovazione tecnologica, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale e alle contaminazioni tra linguaggi espressivi. Sono previsti eventi per professionisti, giornalisti, studenti di università, accademie e istituti professionali, nonché per giovani lavoratori. Parallelamente, il pubblico potrà assistere a spettacoli con autori e registi, partecipare a incontri e masterclass. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria sul sito www.cactusindustryforum.<wbr></wbr>com.

L’edizione 2025 di Cactus Industry Forum è realizzata con il sostegno della Regione Autonoma Valle d’Aosta, della Film Commission Vallée d’Aoste, della Camera Valdostana delle imprese e delle professioni e Impresa Cultura Valle d’Aosta - Confcommercio Imprese per l’Italia Regione Valle d’Aosta, con il patrocinio dell'Università della Valle d'Aosta e dell'Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta, in collaborazione con Adcom Srl e Asseprim e con la media partnership di CinemaItaliano.info.

“Nell’edizione 2025 il programma dei workshop di VdAOrienta si arricchisce ulteriormente con attività pensate per ispirare e orientare i giovani verso le loro passioni e aspirazioni professionali – dichiara l’Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy – e siamo particolarmente felici di poter dare l’opportunità ai ragazzi di scoprire da vicino anche le dinamiche e le sfide di un settore affascinante ed in continua evoluzione come quello del cinema e dell’audiovisivo e delle professioni ad esso correlate”.

“Anche per quest’anno siamo a fianco del Cactus Industry Forum – spiega Alessandra Miletto, Direttrice della Film Commission Vallée d’Aoste – che rientra infatti nei nostri obiettivi prioritari. Come Film Commission siamo impegnati in prima linea a sostenere iniziative con tutti i soggetti del territorio che si occupano di formazione e di promozione dell’audiovisivo in uno spirito di condivisione e di coprogettazione.”

“Questa edizione del Cactus Industry Forum rappresenta, ancora una volta, un’occasione unica per promuovere il dialogo e il confronto tra i professionisti del settore audiovisivo e culturale, ponendo l’accento, per la sua seconda edizione, su temi di grande attualità come l’intelligenza artificiale e le sue applicazioni creative che fanno sempre più parte a tutti gli effetti del mondo imprenditoriale”, commenta Rob<wbr></wbr>erto Sapia, Presidente della Chambre Valdôtaine. “Siamo quindi orgogliosi di sostenere questa manifestazione, che non solo valorizza il nostro territorio come polo di innovazione e cultura, ma offre anche una piattaforma per esplorare le opportunità future e stimolare collaborazioni tra operatori locali e internazionali. Il nostro impegno, infatti, è costantemente volto a favorire la crescita di un ecosistema dinamico e inclusivo, capace di rispondere alle sfide del mercato e di promuovere il talento dei giovani e dei professionisti”.

“Anche per questa seconda edizione, abbiamo voluto fortemente sostenere Cactus Industry Forum, coinvolgendo nuovamente Asseprim”, ha commentato Chiara Fabbri, Presidente Impresa Cultura Valle d'Aosta. “Nello specifico, la Dott.ssa Anita Falcetta di Moka Studio, che rappresenta in Asseprim le aziende creative culturali, porterà alcuni case history di successo sull’utilizzo dell’AI. Dare continuità a eventi già collaudati è fondamentale per costruire una tradizione culturale che possa attrarre pubblico e stimolare l'interesse verso la nostra proposta culturale. Eventi che rappresentano un'opportunità per valorizzare il patrimonio locale, coinvolgere artisti e professionisti del settore e creare occasioni di incontro e scambio non solo tra diverse generazioni, ma anche tra partecipanti e partners appartenenti a realtà non solo valdostane”.