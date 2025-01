“A tutto tondo”, il Servizio Civile Universale al CSV Valle d’Aosta

Il progetto "A tutto tondo", proposto dal Volontariato Torino ETS insieme al CSV Valle d'Aosta, offre un'importante opportunità di Servizio Civile Universale per i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, con l’obiettivo di promuovere un contesto sociale più inclusivo e attento ai diritti di tutti. Fino al 18 febbraio 2025, i giovani interessati possono candidarsi per partecipare a questa esperienza unica, che li vedrà coinvolti in attività di cittadinanza attiva e volontariato in vari settori, con un focus particolare sulla Cittadella Bassa Valle di Verrès.

Chi deciderà di intraprendere questa esperienza avrà l’opportunità di partecipare a incontri di educazione civica nelle scuole, organizzare campagne di sensibilizzazione su tematiche fondamentali come la legalità, la discriminazione e l’uguaglianza, e prendere parte a un campo di volontariato residenziale. Un'importante parte del progetto si concentrerà sull’animazione e la promozione di eventi culturali, sportivi e sociali, mirando a coinvolgere attivamente i ragazzi nella realizzazione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole e nelle comunità locali.

L’esperienza al CSV Valle d'Aosta rappresenta una vera e propria palestra di crescita, non solo per lo sviluppo delle competenze professionali, ma anche per l'acquisizione di valori fondamentali come il rispetto, la solidarietà e la responsabilità civile. I volontari saranno chiamati a lavorare in stretta collaborazione con la comunità, promuovendo attività che stimolano il pensiero critico e l’impegno verso il bene comune, dando ai giovani l'opportunità di fare la differenza nel proprio territorio.

Partecipare a "A tutto tondo" significa essere protagonisti di un cambiamento positivo, un'opportunità per mettere in pratica i propri ideali e contribuire attivamente alla costruzione di una società più giusta e inclusiva. Inoltre, l’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso educativo, che aiuta i giovani a sviluppare un forte senso civico, rendendoli consapevoli del loro ruolo nel promuovere valori di uguaglianza e giustizia.

Per maggiori informazioni su come candidarsi e per tutte le indicazioni necessarie, è possibile contattare il CSV Valle d’Aosta tramite il numero 0165 230685 o inviare una mail a promozione@csv.vda.it. Non perdere questa occasione di crescere, imparare e fare la differenza!