Nasce a Perosa Argentina il Comitato 'Io Volevo i Tacchi a Spillo'

Nasce il Comitato “Io Volevo i Tacchi a Spillo” a Perosa Argentina, un'iniziativa che arricchisce ulteriormente le attività dell'Associazione Lilium Art, già conosciuta per il suo impegno culturale e sociale. L'Associazione, attiva dal 2023 in Via Roma 55, si fa promotrice di un progetto che amplia il suo raggio d’azione, unendo la passione per l'arte alla sensibilizzazione su temi di grande rilevanza sociale. Il Comitato “Io Volevo i Tacchi a Spillo” nasce infatti con l’obiettivo di affrontare e promuovere la parità, il rispetto e l'inclusione, opponendosi alle discriminazioni di ogni tipo e sensibilizzando la comunità su temi attuali come il razzismo e il mobbing.

Il nome del Comitato prende ispirazione da un progetto fotografico di Elisa Villaverde, fotografa di punta dell'Associazione, che ne è anche la Presidente. Elisa, da tempo impegnata in lavori che uniscono creatività e analisi sociale, ha scelto di raccontare attraverso le immagini la storia di una persona della zona che ha vissuto esperienze difficili, creando un racconto visivo che culminerà nella mostra “Io Volevo i Tacchi a Spillo”, prevista per aprile 2025. Il progetto si arricchirà ulteriormente con la pubblicazione di un libro dedicato, che sarà presentato anche al Salone del Libro di Torino, grazie alla collaborazione con un editore locale.

L'iniziativa del Comitato nasce dalla convinzione che le tematiche trattate meritino un'attenzione ancora maggiore, e che il lavoro artistico possa diventare uno strumento potente di cambiamento. Oltre alla mostra e alla pubblicazione del libro, il Comitato si impegna a raccontare storie significative, organizzare eventi e promuovere progetti che abbiano un forte impatto sociale, con l’intento di offrire supporto pratico a chi vive situazioni di emarginazione.

Con il lancio del Comitato “Io Volevo i Tacchi a Spillo”, Lilium Art conferma il suo impegno a favore della comunità, facendo da punto di riferimento per tutti coloro che vogliono contribuire alla lotta contro le ingiustizie. L’iniziativa, oltre a essere un'opportunità di riflessione e sensibilizzazione, si propone di stimolare un cambiamento concreto, favorendo il dialogo e l'inclusione in un contesto sociale sempre più attento alle sfide del nostro tempo.