Silences Étranges

La salute è il bene più prezioso che abbiamo, e in questi anni, ho incontrato tante persone che mi hanno raccontato le difficoltà legate alle lunghe liste d’attesa e all’incertezza nella cura. Chi ha portato questa lapalissiana verità sui social non ha fatto altro che scoprire un problema che è sotto gli occhi di tutti. Ma dietro a questa denuncia si cela una realtà politica che merita maggiore attenzione e riflessione.

La gestione della sanità in Valle d'Aosta, infatti, è un nodo cruciale che riguarda tutti, ma che viene gestito in maniera decisamente dalla maggioranza che oggi guida la regione. Il caso che più di ogni altro merita di essere esaminato riguarda l’assessore alla Sanità, Carlo Marzi. Una figura che sta cercando di tenere insieme un sistema sanitario che, è evidente, ha subito negli anni danni irreparabili, e che ora deve fare i conti con una sanità in crisi.

La causa? La gestione del suo predecessore, un maestro del cambio di casacca, che ha lasciato in eredità un sistema sanitario tutt’altro che all’altezza delle necessità dei valdostani.

Ma ciò che davvero colpisce in questa situazione, e che oggi merita attenzione, sono gli strani silenzi che circondano le critiche a Marzi. Un silenzio che proviene direttamente dal suo partito, Stella Alpina, che, sebbene abbia visto in lui un esponente determinante per i successi politici ottenuti finora, non ha mai alzato la voce per difenderlo dai pesanti attacchi che gli giungono da ogni parte. È come se il partito avesse scelto, deliberatamente, di rimanere in disparte, lasciando Marzi ad affrontare in solitudine il fuoco incrociato di un'opposizione che non perde occasione per colpirlo.

Cosa sta succedendo, davvero, all’interno di Stella Alpina? Alcuni osservatori politici suggeriscono che dietro questo silenzio ci sia una strategia più grande, un gioco di potere che mira a preparare il terreno per un rientro in grande stile di alcuni volti storici della politica valdostana. Questi stessi volti, che dopo anni di assenza potrebbero tornare a dettare l'agenda della politica regionale, hanno forse deciso che non è conveniente esporsi a difesa di Marzi, e preferiscono mantenere un basso profilo in attesa di tempi migliori.

Eppure, se così fosse, il comportamento della Stella Alpina sarebbe estremamente pericoloso. Non solo per la gestione della sanità, che continua a essere una delle questioni più urgenti per la nostra comunità, ma anche per il rischio che, dietro la cortina di silenzio, si nasconda un tentativo di riscrivere la maggioranza politica senza alcun riguardo per la stabilità e per gli impegni presi. Marzi, che ha il sostegno di un numero significativo di valdostani, potrebbe vedere minato il suo ruolo all’interno della coalizione, proprio nel momento in cui il suo lavoro in sanità richiede la massima attenzione e collaborazione.

Nonostante ciò, il sistema sanitario regionale continua a mostrare crepe enormi: oltre 52.000 valdostani sono in attesa di un esame, con i tempi di attesa che continuano a crescere e con una mancanza di comunicazione su quando gli esami prenotati verranno effettivamente effettuati. Ma, mentre le difficoltà sono quotidiane per i cittadini, gli attacchi contro l’assessore Marzi si moltiplicano, provenendo da coloro che, paradossalmente, dovrebbero avere un minimo di responsabilità rispetto a questa situazione. Molti dei consiglieri che oggi criticano il sistema sanitario sono, infatti, ex compagni di partito di chi ha gestito la sanità in passato, e che oggi si trovano, in qualche modo, a disconoscere l’eredità che hanno lasciato in eredità alla regione.

Ecco, dunque, il paradosso: gli attacchi più feroci vengono proprio da chi ha contribuito a costruire il sistema sanitario che oggi sta crollando sotto il peso della disorganizzazione e della gestione fallimentare. È come se la politica valdostana avesse dimenticato troppo in fretta da dove è partita e chi ha realmente le mani sporche in questa vicenda.

La Valle d'Aosta meriterebbe una classe politica più coesa e pronta a sostenere chi si trova in difficoltà, piuttosto che giocare a fare tattiche da prima repubblica. Gli strani silenzi di Stella Alpina e gli attacchi provenienti da chi dovrebbe essere parte della stessa coalizione non fanno che alimentare il disorientamento dei cittadini, che, purtroppo, si trovano ad affrontare quotidianamente una sanità in crisi senza vedere, a livello politico, risposte chiare e concrete. I valdostani, oggi più che mai, hanno bisogno di certezze, e non di silenzi o manovre politiche sotterranee.

Strani silenzi

La santé est le bien le plus précieux que nous ayons, et ces dernières années, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui m'ont raconté les difficultés liées aux longues listes d'attente et à l'incertitude des soins. Ceux qui ont partagé cette vérité évidente sur les réseaux sociaux n'ont fait que révéler un problème qui est sous les yeux de tous. Mais derrière cette dénonciation se cache une réalité politique qui mérite plus d'attention et de réflexion.

La gestion de la santé en Vallée d'Aoste est, en effet, un enjeu crucial qui concerne tout le monde, mais qui est géré de manière décidément opaque par la majorité qui dirige actuellement la région. Le cas qui mérite plus d'examen concerne l'assesseur à la Santé, Carlo Marzi. Une figure qui tente de maintenir un système de santé qui, il est évident, a subi au fil des années des dommages irréparables, et qui doit maintenant faire face à une crise sanitaire.

La cause ? La gestion de son prédécesseur, un maître du changement de veste, qui a légué un système de santé bien loin de répondre aux besoins des Valdôtains.

Mais ce qui frappe vraiment dans cette situation, et ce qui mérite d'être souligné, ce sont les silences étranges qui entourent les critiques envers Marzi. Un silence qui provient directement de son propre parti, Stella Alpina, qui, bien qu'il ait vu en lui un allié déterminant pour les succès politiques obtenus jusqu'à présent, n'a jamais élevé la voix pour le défendre contre les lourdes attaques qui lui viennent de tous côtés. C'est comme si le parti avait délibérément choisi de rester en retrait, laissant Marzi faire face seul au feu croisé d'une opposition qui ne manque pas une occasion de le frapper.

Que se passe-t-il donc à l’intérieur de Stella Alpina ? Certains observateurs politiques suggèrent qu'il existe derrière ce silence une stratégie plus large, un jeu de pouvoir visant à préparer le terrain pour un grand retour de certains visages historiques de la politique valdôtaine. Ces mêmes visages, qui, après des années d'absence, pourraient revenir dicter l'agenda de la politique régionale, ont peut-être décidé qu'il n'était pas opportun de se montrer en défense de Marzi, préférant garder profil bas en attendant des jours meilleurs.

Pourtant, si tel est le cas, le comportement de Stella Alpina serait extrêmement dangereux. Non seulement pour la gestion de la santé, qui reste l'une des questions les plus urgentes pour notre communauté, mais aussi pour le risque que, derrière le voile du silence, se cache une tentative de réécrire la majorité politique sans souci pour la stabilité et les engagements pris. Marzi, qui bénéficie du soutien d’un nombre significatif de Valdôtains, pourrait voir son rôle au sein de la coalition miné, précisément au moment où son travail dans la santé exige la plus grande attention et collaboration.

Malgré cela, le système de santé régional continue de montrer de gigantesques fissures : plus de 52 000 Valdôtains sont en attente d'un examen, avec des délais qui continuent de croître et un manque de communication sur le moment où les examens prévus seront effectivement réalisés. Mais, tandis que les difficultés sont quotidiennes pour les citoyens, les attaques contre l'assesseur Marzi se multiplient, venant de ceux qui, paradoxalement, devraient avoir une certaine responsabilité face à cette situation. Nombre des conseillers qui critiquent aujourd'hui le système de santé sont en effet d'anciens compagnons de parti de ceux qui ont géré la santé par le passé, et qui se trouvent aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, à renier l'héritage qu'ils ont laissé à la région.

Voici donc le paradoxe : les attaques les plus féroces viennent précisément de ceux qui ont contribué à construire le système de santé qui est aujourd'hui en train de s'effondrer sous le poids de la désorganisation et d'une gestion catastrophique. C'est comme si la politique valdôtaine avait trop vite oublié d'où elle venait et qui sont vraiment ceux qui ont les mains sales dans cette affaire.

La Vallée d'Aoste mériterait une classe politique plus cohésive, prête à soutenir ceux qui se trouvent dans la difficulté, plutôt que de jouer à des manœuvres politiques d'une autre époque. Les silences étranges de Stella Alpina et les attaques venant de ceux qui devraient faire partie de la même coalition ne font qu'alimenter le désarroi des citoyens, qui, malheureusement, se retrouvent à affronter au quotidien une santé en crise sans voir, au niveau politique, des réponses claires et concrètes. Les Valdôtains, aujourd'hui plus que jamais, ont besoin de certitudes, et non de silences ou de manœuvres politiques souterraines.