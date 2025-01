Con AIS VdA alla scoperta del Monferrato degli Infernot: un viaggio tra vini e tradizioni

Il Monferrato degli Infernot è un evento che offrirà un'eccezionale opportunità per esplorare la ricchezza enologica e culturale del Monferrato, un territorio rinomato per la produzione di vini di qualità e per il suo paesaggio unico, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. La serata, in programma per il 13 febbraio 2025 alle ore 20:30, si terrà presso la Barricaia Guglielmo Levi della distilleria Saint Roch, situata a Quart, in località Torrent de Maillod 4.

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con AIS Casale Monferrato e il Consorzio Colline del Monferrato Casalese e rappresenta un'occasione imperdibile per scoprire i segreti dei vini tipici di questa storica regione.

Il focus della serata sarà sulla DOCG Barbera del Monferrato Superiore e sulle DOC Grignolino Monferrato Casalese, Gabiano e Rubino di Cantavenna. Questi vini, simbolo dell'identità vitivinicola monferrina, verranno presentati attraverso una degustazione guidata dai sommelier Pier Francesco Cervino e Daniele Guaschino, esperti locali che sapranno accompagnare i partecipanti in un viaggio sensoriale tra le eccellenze del Monferrato.

La degustazione comprenderà una selezione di etichette provenienti da alcuni dei più rinomati produttori della regione, tra cui Accornero, Beccaria, Botto, Canato, Casalone, Castello d’Uviglie, Gaudio, Hic et Nunc, Liedholm e Tenuta Genevrina. Ogni vino sarà l'occasione per esplorare le diverse sfumature di questo territorio, che vanta una tradizione secolare nella viticoltura.

L’evento rappresenta non solo un'opportunità per approfondire la conoscenza dei vini, ma anche per immergersi nella cultura e nelle tradizioni locali. L’Infernot, che dà il nome all'evento, è una caratteristica architettonica tipica di questa zona, una sorta di cantina scavata nella roccia, dove i vini venivano conservati in un microclima ideale. Questi spazi sono testimoni della profonda connessione tra l’uomo e la terra, un legame che si riflette anche nella qualità e nell’autenticità dei prodotti enologici che il Monferrato ha da offrire.

L’iscrizione all’evento può essere effettuata tramite l’area riservata del sito AIS Valle d'Aosta, https://www.aisvalledaosta.it. Il costo per partecipare è di 25 euro, con una tariffa ridotta a 15 euro per i soci AIS. Una serata che promette di essere tanto formativa quanto gustosa, ideale per gli appassionati di vino, per chi desidera scoprire nuovi sapori e per chi vuole vivere un'esperienza unica nel cuore del Monferrato.