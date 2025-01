ÉVANGILE DE DIMANCHE: L'ANTICIPATION DE L'HEURE DE JÉSUS DANS LES NOCES DE CANA

Les noces de Cana nous introduit dans la "contemplatio de incarnatione"(la contemplation du mystère de l'incarnation).Toutes les actions de Jésus visent le bonheur de l'homme. Dans ces noces, la mère de Jésus regarde et comprend: ils n'ont pas de vin. Que signifie pour nous ce manque de vin dans notre vie? L'inadéquation, l'insuffisance, l'écart entre le désir et sa réalisation font partie de notre nature tendue vers son définitif affranchissement. Seul Dieu se suffit et nous suffit. Dans cette misère, nous avons besoin de la présence maternelle de Marie qui intercède pour nous.

1. LE REGARD MATERNEL DE MARIE

"Après trois jours, il y eu des noces à Cana. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples".

Dans ces noces, la mère de Jésus n'est pas comme certaines femmes qui, lors des cérémonies de mariage, regardent pour critiquer en disant: "Avez-vous vu comment la jeune épouse était habillée? "Regardez comment le jeune homme est timide!". "On dirait qu'ils ne se sont pas bien préparés"!



Au contraire, la mère de Jésus sort de l'anonymat, intercède pour l'humanité en difficulté. Elle dit à son fils: "Ils n'ont pas de vin". En disant cela, qu'est-ce qu'elle attend? Un miracle? S'agit-il d'un simple partage de préoccupation? Avait-elle l'intuition que son fils est Dieu et par conséquent rien n'est impossible à Dieu selon les paroles de l'Ange lors de l'annonciation? Nous nous rendons compte que la parole de Marie est couverte de mystère. Elle se confie totalement au Seigneur. La foi est cette confiance dans la nuit. Une autre particularité de ces noces sans vin est que le couple est silencieux et leurs noms nous sont inconnus. Marie est plus active que les concernés et Jésus semble indifférent à cette situation dramatique. Ce qui le confirme est la réponse apparemment décourageante de Jésus envers sa mère. Il lui dit: "Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue". Si nous restons sur l'aspect extérieur du texte, le dialogue apparaît comme un "qui pro quo".

La Vierge Marie fait observer que le couple est sans vin, le fils parle de son heure qui n'est pas encore arrivée. Quel est le sens de l'heure de Jésus qui accompagne toute son existence terrestre? Il ne s'agit pas de l'heure chronologique, mais le don total de sa vie pour nous. Il s'agit du "kaïros", du temps de Dieu pour notre salut. Par l'amour pour ses enfants en difficulté, Marie anticipe sans le savoir cette heure. Ce qui prouve que la Vierge Marie ne se laisse pas décourager par cette réponse énigmatique est qu'elle dit aux servants: "Tout ce qu'il vous dira, faites-le". Cette parole fait écho aux paroles du pharaon qui envoit les égyptiens affamés chez Joseph, en leur disant: "Faites tout ce qu'il vous dira"(Gn41,55).

Le texte est riche de conotation théologique et symbolique. L'évangéliste ne parle pas du premier miracle, mais du premier signe qui renvoit à la signification qui est Jésus lui-même qui est le nouveau Joseph qui nourrira son peuple affamé de pain eucharistique et qui donnera son vin précieux qui est son sang sur la croix, l'heure de Jésus par excellence. Les noces de Cana annonce donc la gloire de Jésus sur la croix, son heure.



2. EN JÉSUS CHRIST, NOTRE DIEU EST SENSIBLE À NOS MISÈRES.

Dans ce premier signe, Jésus révèle sa gloire qu'il est Dieu avec nous et pour nous. Il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance (Jn10,10). Les noces de Cana est le premier des sept signes à savoir: la guérison de l'enfant du fonctionnaire (Jn4), la guérison du paralytique ( Jn5), la multiplication des pains (Jn6), la marche sur les eaux (Jn6), la guérison de l'aveugle-né (Jn9) et la résurrection de Lazzare (Jn11).

La passion de Jésus donne sens à ces signes, l'accomplissement définitif de l'heure de Jésus. Le trone de la gloire est la croix. Nous pouvons alors comprendre la mention de trois jours qui introduit cet épisode des noces de Cana. L'évangéliste dit:"Trois jours après, il y eu un mariage à Cana de Galilée". La composition des invités a un sens écclésiologique significatif. Dans ces noces, il y a déjà la présence de l'église: la mère de Jésus, Jésus et ses disciples, les servants qui doivent remplir les six jarres de pierre qui servaient pour la purification des juifs. Ces pierres lourdes, vides, symbolisent selon Carlo Maria Martini "une religiosité sèche, vide, formelle, une religiosité que Jésus vient réformer.

Ainsi, l'eau abondante versée dans ces jarres, cette eau capable de devenir une réalité nouvelle, est symbole de la richesse et de l'abondance de la vie de l'Esprit". Le premier signe que Jésus pose dans les noces de Cana est donc le renouvellement de l'alliance entre Dieu et le nouveau peuple.



3. NOUS SOMMES LA PRÉFÉRENCE DE DIEU PAR JÉSUS-CHRIST.

Le prophète Isaïe annonce les temps nouveaux qui trouvent son plein accomplissement dans les noces de Cana. En Jésus-Christ, nous sommes devenus la préférence de Dieu. Peu importe les difficultés de la vie, rappelle-toi que tu es la préférence de Dieu. Le langage du prophète est celui d'un fiancé qui courtise sa fiancée en la promettant de précieux cadeaux. Le Seigneur Dieu dit par la bouche du prophète: "Tu seras une couronne brillante, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. Tu seras appelée Ma Préférence. Cette terre deviendra l'Épousée. Ton Bâtisseur t'épousera".



Avec ces paroles riches d'affection qui annoncent l'initiative de Dieu de restaurer son peuple, Jésus est le véritable époux du nouveau peuple de Dieu. Pour que notre vie ne soit plus appelée la "Délaissée", mais appelée "Ma Préférence", il nous faut une seule chose: "Faire tout ce qu'il nous dit".



4. PRIÈRE POUR L'HUMANITÉ SANS VIN DE JOIE.

Seigneur Jésus, ta mère nous recomande de faire tout ce que tu nous dis. Fais-nous savoir ta volonté. Donne-nous oh Vierge Marie la grâce de l'attention et de la compassion envers les personnes sans vin de l'amour, tièdes dans la foi et tristes pour l'avenir.

Seigneur Jésus, nous ne savons pas ce que tu nous dis, car nous sommes préoccupés par nos affaires. Notre coeur est confus, distrait au point que nous sommes sourds à ta parole. Donne-nous la sensibilité comme celle de ta mère, pour te présenter l'humanité sans vin de joie, de paix, de compréhension. Augmente en nous l'espérance et la patience en ce temps crépusculaire marqué par tant de guerres et de calamités écologiques. Accompagne-nous oh mère d'espérance à faire tout ce que ton Fils nous dit de faire. Ainsi, nos déserts fleuriront et nos eaux amères de vices se transformeront en vin succulent. Amen.







Bon dimanche frères et soeurs

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera