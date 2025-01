J'accuse et optimisme

A volte, nelle pieghe della quotidianità politica, si nascondono domande che non trovano facilmente risposta. Se alcune criticità sono evidenti e, in molti casi, di facile risoluzione, come mai rimangono irrisolte, continuando a pesare sui cittadini e sul buon funzionamento delle istituzioni? È il caso della sanità in Valle d’Aosta, un settore che, pur affrontando sfide comuni a molte altre realtà, sembra navigare tra luci e ombre.

Isabella Silvia Martinetto, la nuova direttrice amministrativa dell’Usl regionale, ha recentemente ribadito che sebbene la carenza di personale sia un problema diffuso, la Regione sta affrontando la questione in modo più efficace rispetto ad altri territori. Con una gestione più mirata e proattiva, si sta cercando di reclutare e mantenere il personale necessario, offrendo, secondo Martinetto, risposte concrete alle esigenze sanitarie del territorio. La sua esperienza, che include incarichi di rilievo nel Piemonte e nella Città di Torino, rende questa analisi ancora più interessante: cosa rende la Valle d'Aosta "più avanti" rispetto ad altre realtà in termini di personale sanitario, seppur non esente da difficoltà?

Il ragionamento della nuova direttrice non si ferma qui. Parla anche di problemi “abbordabili” con soluzioni relativamente semplici: migliorare i percorsi, affinare il controllo dei costi e delle attività, e perfezionare il percorso di sanità digitale. Nulla che non sia alla portata di una gestione competente e metodica. Eppure, nonostante queste problematiche appaiano risolvibili, restano sul tavolo da anni, ostacolando il pieno sviluppo di un sistema sanitario che, se perfettibile, potrebbe comunque funzionare con maggiore efficienza.

Questo porta a una riflessione che va oltre la mera analisi dei singoli problemi. La sensazione che si percepisce è quella di un sistema che, pur avendo la capacità e le risorse per fare meglio, non riesce sempre a tradurre in azioni concrete le buone intenzioni. È vero che il cambiamento richiede tempo, competenza e metodi efficaci, come ha sottolineato Massimo Uberti, direttore generale, ma se ci sono percorsi da migliorare e criticità che possono essere affrontate con soluzioni immediate, perché continuano a rimanere irrisolti?

In questo scenario, la nomina di Martinetto rappresenta un’opportunità. Un’opportunità per fare tesoro delle esperienze passate, per ripartire da un nuovo slancio e, soprattutto, per trasformare le difficoltà in occasioni di miglioramento concreto. Non basta riconoscere i problemi, bisogna anche affrontarli con determinazione, adottando soluzioni rapide quando possibile e lavorando su quelle più complesse con metodo e pazienza. Questo è l’ottimismo che deve accompagnare l’azione di chi è chiamato a guidare il cambiamento.

Nonostante le criticità, c'è una luce di speranza: l’ottimismo della dirigenza, unita alla volontà di risolvere le problematiche in modo efficace, potrebbe davvero portare quei “risultati immediati” di cui ha parlato Martinetto. Ma, a maggior ragione, questo processo non può essere rimandato. La Regione Valle d’Aosta ha le risorse e le capacità per fare di più, e ha il dovere di farlo, perché la salute dei cittadini non può aspettare.

Critiche e ottimismo

Parfois, dans les recoins de la quotidienneté politique, se cachent des questions qui ne trouvent pas facilement de réponse. Si certaines difficultés sont évidentes et, dans de nombreux cas, facilement résolubles, pourquoi restent-elles non résolues, continuant à peser sur les citoyens et le bon fonctionnement des institutions ? C’est le cas de la santé en Vallée d'Aoste, un secteur qui, bien qu'affrontant des défis communs à d'autres réalités, semble naviguer entre ombres et lumières.

Isabella Silvia Martinetto, la nouvelle directrice administrative de l'Usl régionale, a récemment souligné que, bien que la pénurie de personnel soit un problème généralisé, la Région fait face à la question de manière plus efficace que d’autres territoires. Grâce à une gestion plus ciblée et proactive, elle s’efforce de recruter et de maintenir le personnel nécessaire, offrant, selon Martinetto, des réponses concrètes aux besoins sanitaires du territoire. Son expérience, qui comprend des postes de responsabilité au Piémont et à la ville de Turin, rend cette analyse encore plus intéressante : qu'est-ce qui fait que la Vallée d'Aoste soit "en avance" par rapport à d'autres régions en matière de personnel de santé, bien qu’elle ne soit pas exempte de difficultés ?

Le raisonnement de la nouvelle directrice ne s’arrête pas là. Elle évoque également des problèmes « abordables » avec des solutions relativement simples : améliorer les parcours, affiner le contrôle des coûts et des activités, et perfectionner le parcours de santé numérique. Rien qui ne soit hors de portée d'une gestion compétente et méthodique. Pourtant, malgré le fait que ces problèmes semblent résolubles, ils restent sur la table depuis des années, entravant le plein développement d'un système de santé qui, s'il peut être perfectionné, pourrait fonctionner avec une plus grande efficacité.

Cela mène à une réflexion qui va au-delà de la simple analyse des problèmes individuels. La sensation qui se dégage est celle d’un système qui, bien qu’il dispose de la capacité et des ressources pour faire mieux, ne parvient pas toujours à traduire ses bonnes intentions en actions concrètes. Il est vrai que le changement nécessite du temps, de la compétence et des méthodes efficaces, comme l’a souligné Massimo Uberti, le directeur général, mais si des parcours doivent être améliorés et des problèmes peuvent être résolus par des solutions immédiates, pourquoi continuent-ils de rester non résolus ?

Dans ce contexte, la nomination de Martinetto représente une opportunité. Une opportunité de tirer parti des expériences passées, de repartir sur un nouvel élan et, surtout, de transformer les difficultés en occasions d'amélioration concrète. Il ne suffit pas de reconnaître les problèmes, il faut aussi les affronter avec détermination, en adoptant des solutions rapides quand c’est possible et en travaillant sur les problèmes plus complexes avec méthode et patience. C'est cet optimisme qui doit accompagner l'action de ceux qui sont appelés à diriger le changement.

Malgré les difficultés, il existe une lueur d'espoir : l’optimisme des dirigeants, associé à la volonté de résoudre les problèmes de manière efficace, pourrait véritablement apporter ces « résultats immédiats » dont Martinetto a parlé. Mais, d’autant plus, ce processus ne peut être reporté. La Région de la Vallée d'Aoste dispose des ressources et des capacités pour en faire plus, et a le devoir de le faire, car la santé des citoyens ne peut attendre.