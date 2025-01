Al via la Silver Notice: l'Italia guida la lotta globale contro il riciclaggio di denaro illecito

Il 1° gennaio di quest’anno è partita una nuova fase globale di test per un importante strumento internazionale, proposto dall’Italia, per combattere la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro. Si tratta della Silver Notice, una novità assoluta, che segna un passo importante nella cooperazione tra le forze di polizia di diversi paesi per tracciare e recuperare i guadagni illeciti delle organizzazioni criminali a livello mondiale. Il primo avviso, emesso il 1° gennaio 2024, è stato italiano e riguarda un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Palermo.

La Silver Notice è uno strumento pensato per supportare le forze dell'ordine nella ricerca di beni illeciti appartenenti a gruppi criminali. Può riguardare beni sia mobiliari (come denaro e oggetti di valore) che immobiliari (come case e terreni) sparsi in tutto il mondo, in particolare in aree come l’Asia e il Sud America, che sono spesso legate ad attività di riciclaggio internazionale. Questo strumento permetterà di inviare richieste di cooperazione tra i vari paesi per sequestrare e confiscare tali beni, contribuendo a ridurre le risorse economiche delle organizzazioni criminali.

L'iniziativa è nata da una proposta italiana avanzata nel 2022, durante un incontro internazionale a Nuova Delhi (India), e ha subito trovato il supporto di molti paesi. È stata ufficialmente approvata nel 2023, dopo un gruppo di lavoro formato da esperti di più di trenta nazioni, e si sta ora testando in una fase pilota. Questo progetto rappresenta un passo avanti importante nella lotta contro il crimine organizzato, perché si concentra non solo sulla prevenzione dei crimini, ma anche sul recupero dei beni frutto di attività illecite.

In pratica, la Silver Notice permetterà di chiedere informazioni e assistenza su beni che potrebbero essere illeciti, in modo da localizzarli e confiscare i proventi del crimine. Le richieste di Silver Notice potranno riguardare crimini gravi, con pene superiori ai quattro anni di carcere, e serviranno a supportare diverse modalità di recupero, sia a seguito di condanne che come misure preventive. Durante la fase di test, questo strumento verrà utilizzato da oltre 50 paesi membri di INTERPOL, che sono dotati delle giuste strutture legali e operative per gestire il recupero di beni.

Il primo esempio di Silver Notice riguarda proprio l’Italia e un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Palermo, che sta cercando di recuperare beni legati a un’attività di riciclaggio di denaro per un valore che supera i 500 milioni di euro. La Silver Notice è un'importante opportunità per le forze di polizia, poiché consente loro di scambiare informazioni con altri paesi, aumentando le possibilità di recuperare i guadagni illeciti e distruggere le reti criminali internazionali.

Il progetto rappresenta anche un forte impegno dell'Italia nella lotta alla criminalità organizzata, attraverso l'aggressione ai patrimoni illeciti. L’iniziativa è vista con grande speranza, poiché, come sottolineato dal Segretario Generale di INTERPOL, Valdecy Urquiza, privare i criminali dei loro guadagni è uno dei metodi più efficaci per smantellare le reti criminali e ridurre il loro impatto nelle comunità. Inoltre, il Vice Direttore della Pubblica Sicurezza, Prefetto Raffaele Grassi, ha dichiarato che l’inizio del progetto in Italia rappresenta un segnale positivo per la cooperazione internazionale nella lotta al crimine, con l’auspicio che altri paesi seguano l’esempio.

In futuro, dopo questa fase pilota, si prevede che la Silver Notice diventi uno strumento di uso regolare tra le forze di polizia di tutto il mondo, contribuendo ulteriormente a combattere il crimine organizzato e il riciclaggio di denaro su scala globale. Il progetto si inserisce nell'ampio impegno del Dipartimento di Pubblica Sicurezza italiano, che ha portato avanti il "Modello Italia" nella lotta alla criminalità internazionale.