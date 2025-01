Courmayeur: la meta perfetta per San Valentino

San Valentino oltre ad essere la festa degli innamorati è il patrono di Courmayeur, vale proprio la pena pensarci e prenotare qualche volo per poter festeggiare le giornate più romantiche dell’anno in un luogo dal paesaggio eccezionale perfetto per chi ama sciare ma anche solo per chi apprezza l’idea di vivere qualche giorno in un luogo tra neve e magia! Sì è il luogo perfetto per un bellissimo week end d’amore. Una volta prenotato il volo, il nostro suggerimento è quello di contattare Courmayeur taxi da Milano Malpensa per poter avere una vettura a disposizione ed arrivare alla location in breve tempo e senza stancarsi!

Courmayeur: romanticismo ad alta quota

Essere romantici da questa parti non è difficile: peraltro di inverno l’area si anima di tantissimi eventi nazionali ed internazionali perfetti per chi ama sport di ogni genere persino il Polo! Il borgo è sicuramente uno dei più belli d’Europa infatti la vista del Monte Bianco, stradine e vicoli quasi fatati illuminati dal primo pomeriggio, animazione e tanto buon cibo rendono la location perfetta per un fine settimana speciale. Cosa fare? Ecco qualche consiglio eccezionale.

Funivia Skyway Monte Bianco: per chi ama la bellezza dei panorami di montagna, tramonti rosa esclusivi, albe tenui è la scelta migliore infatti di viaggia sulle cabine trasparenti e panoramiche. Volendo ci si può anche accomodare in un pregiatissimo Bistrot. Insomma un'esperienza da fare sicuramente.

Ciaspolata notturna : un grande classico! Ovviamente lo si deve fare con guide del luogo, non mancano le organizzazioni che offrono questo servizio. Sicuramente romantico ed incantevole: passeggiare sulla neve al buio con le lampade frontali, al chiarore delle stelle e della luna andando poi a far visita a baite e rifugio dove si consumano pietanze calde dal sapore antico.

Museo Archeologico Regionale – MAR : è interessante da osservare, si può anche avere una bella visita guidata e scoprire, ad esempio i Lupercalia , gli antichi riti romani .

Forte di Bard: l'antico complesso fortificato oggi ospita mostre tematiche di foto, arte e sculture tutte da ammirare.

Terme di Pré-Saint-Didier: un percorso termale e SPA incantevole, infatti si tratta di un percorso benessere che comprende vasche idromassaggio, vasche relax con musica subacquea, cascate tonificanti e servizi termali innovativi, tantissimo altro è prenotabile.

Valdigne: è un luogo d'incanto ai piedi delle Valli del Gran Paradiso, piccoli borghi di montagna da visitare ad uno ad uno al chiaror del sole o subito dopo il tramonto.

San Valentino è buon cibo in compagnia

Il cibo da condividere con chi si ama fa parte di un buon week end romantico e di un san Valentino eccezionale che va anche oltre al classico cioccolato. Da queste parti si ha davvero l’imbarazzo della scelta, bisogna innanzitutto ricordare che si tratta di un luogo particolare, in montagna, al confine, un luogo di scambio continuo di usanze e culture culinarie ecco perchè qui la cucina è davvero eccezionale.

Frumento, segale, pani e dolci dal sapore antico e poi ovviamente la fontina, prodotto a marchio Dop insieme al fromadzo, un formaggio vaccino a pasta semidura dalla lunga tradizione, non si può non assaggiare il réblec de crama, il salignon, il séràs e la toma di Gressoney senza dimenticare i salumi! Eccezionali: boudeun, o boudin in francese,una sorta di sanguinaccio; la motsetta, carne essiccata, il prosciutto alla brace di Saint-Oyen o Jambon à la braise de Saint-Oyen, le saouceusse, le salsicce valdostane; il lard d'Arnad, il lardo di maiale, il teteun, un salume prodotto a partire dalle mammelle bovine salmistrate. Non basta tutto ciò perchè poi i vini e la cucina dei rifugi, delle baite e l’atmosfera rende tutto esclusivamente magico e romantico.