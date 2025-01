Avvistato branco di lupi a Pré-Saint-Didier

L'incursione di un branco di nove lupi a Pré-Saint-Didier, documentata da un video ripreso da una telecamera di sorveglianza, ha acceso un dibattito acceso sulla gestione del ritorno del predatore simbolo delle Alpi. Le immagini, risalenti al 28 dicembre, mostrano chiaramente la presenza di questi animali selvatici che attraversano la zona residenziale e urbana, tra edifici e veicoli parcheggiati, creando preoccupazione tra i residenti e i turisti. Purtroppo, il branco non si è limitato a fare una semplice comparsa: è stato segnalato l'uccisione di un cane, un episodio che amplifica la crescente inquietudine sulla sicurezza della comunità e la protezione degli animali domestici.

L'assessore regionale agli Affari europei, Luciano Caveri, ha sottolineato l'urgenza di un intervento per affrontare questa situazione sempre più critica. Cme riporta l'Ansa, nel suo post su X, Caveri ha riferito che la modifica della Convenzione di Berna, proposta dalla Commissione europea, sarebbe ormai una realtà imminente. Questo cambiamento permetterebbe di ridurre lo status di protezione assoluta del lupo, consentendo prelievi mirati quando la sua presenza minaccia le attività tradizionali, come l’allevamento di bestiame, e genera timore tra i turisti.

L'equilibrio tra la necessaria tutela della fauna selvatica e la salvaguardia delle attività umane è una questione delicata e urgente. Il lupo, simbolo della natura incontaminata delle Alpi, sta tornando a popolare l’ecosistema montano, ma con il suo ritorno si intensificano anche i conflitti. Gli allevatori, che da sempre vedono nel lupo una minaccia per il loro lavoro, e i turisti, che possono sentirsi a disagio in territori considerati pericolosi, sono tra i principali attori di questa contesa. La gestione di questa sfida richiede un'attenzione particolare per trovare soluzioni equilibrate.

Il pericolo non risiede solo nell'aggressività degli animali, ma anche nella crescente difficoltà di trovare modalità di convivenza tra il mondo rurale e quello naturale. Se non si interviene, la situazione potrebbe portare a un ulteriore inasprimento dei conflitti tra gli interessi locali e le normative di conservazione. Per questo motivo, azioni concrete, come la pianificazione di prelievi mirati e il rafforzamento delle misure di protezione del bestiame, diventano essenziali. Tuttavia, è fondamentale che tali interventi vengano attuati con una visione di lunga durata che favorisca il rispetto reciproco tra le diverse realtà coinvolte.

L'emergenza di Pré-Saint-Didier è solo un campanello d'allarme che sottolinea la necessità di gestire il ritorno del lupo in modo ponderato, rispettando le esigenze delle persone e dei territori, ma al tempo stesso salvaguardando la biodiversità e il ritorno del lupo nelle Alpi. La soluzione a questo delicato equilibrio non può essere unilaterale, ma deve portare alla creazione di un sistema che permetta di coniugare la protezione della fauna con la serenità di chi vive e lavora nelle terre montane.