Il Premio Letterario Myo-Sotis: Un tributo alla cultura e alla tradizione della Val Pellice

Ideato e promosso dall'associazione culturale Myosotis, il concorso si conferma come un'importante occasione per esprimere la propria creatività, dando spazio a racconti, poesie e anche testi in vernacolo. Questo evento culturale non solo rappresenta una vetrina per gli autori, ma contribuisce anche a rafforzare i legami sociali e culturali tra persone di diverse età e origini. Un aspetto da non sottovalutare è che l'iniziativa stimola anche il turismo nella zona, unendo la passione per la letteratura e la fotografia al fascino del territorio.

Per l’edizione 2025, la competizione propone diverse sezioni, tra cui la poesia in lingua italiana, la poesia in vernacolo, il racconto e la declamazione. Ogni partecipante potrà scegliere tra i temi proposti, tra cui spicca una sezione speciale dedicata al 25 aprile, la Festa della Liberazione. Questa particolare sezione, che ha lo scopo di riflettere su un tema storico e sociale di grande rilevanza, invita i partecipanti a elaborare poesie di massimo 45 versi.

Il concorso è aperto a tutti, ma per parteciparvi è richiesto il versamento di una quota di iscrizione che varia in base al numero di sezioni a cui si desidera partecipare. Un'ulteriore novità è la possibilità di partecipare anche via mail, facilitando l'accesso alla competizione e aumentando la partecipazione da fuori regione. La scadenza per l'invio delle opere è fissata al 30 gennaio 2025, e le premiazioni avranno luogo il 12 aprile dello stesso anno a Rorà, dove i partecipanti premiati saranno invitati a presentare i propri lavori di fronte a una giuria qualificata.

La cerimonia finale si svolgerà presso il Centro Turistico di Rorà, un momento che segna non solo la conclusione del concorso, ma anche la celebrazione della creatività locale e del legame con le tradizioni culturali della Val Pellice. Il premio consiste in una serie di trofei, medaglie, diplomi e quadri, simbolo del riconoscimento per il valore artistico e culturale delle opere presentate.

L’edizione 2025 del Premio Letterario “Myo-Sotis” non è solo un concorso, ma un'opportunità di crescita e di visibilità per gli autori, che vedono il loro impegno e la loro passione premiati non solo con un premio materiale, ma anche con l'apprezzamento di una comunità che ogni anno rinnova il suo impegno per la cultura. A prescindere dal risultato finale, partecipare a questo premio significa fare parte di una tradizione che unisce la storia, la cultura e l'arte in un'unica grande festa della creatività.