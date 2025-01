Petite Patrie et Autonomie

Valle d'Aosta è da sempre una terra che si distingue per la sua unicità, un patrimonio di cultura, lingua e tradizioni che non può essere trascurato né sacrificato in nome di logiche politiche che non rispondono alle reali esigenze del nostro territorio. In un contesto politico nazionale che sempre più rischia di sopraffare le specificità delle regioni, il nostro compito è preservare e valorizzare l’autonomia che ci è tanto cara, affinché la nostra piccola patria non diventi solo un ricordo.

Il recente appello di Christian Sarteur, coordinatore di Pays d'Aoste Souverain, è un invito che merita di essere accolto con serietà e senso di responsabilità. La proposta di costruire un fronte comune tra tutti i movimenti e i partiti autonomisti valdostani è oggi più che mai una necessità, non solo per rispondere alle sfide politiche ed economiche del presente, ma per tracciare una via verso un futuro sostenibile e indipendente.

L’autonomia non può essere intesa come una mera questione amministrativa, ma come una visione politica e culturale. È un progetto a lungo termine che deve andare oltre le contingenze elettorali, mirando a rafforzare l’autogoverno, promuovere lo sviluppo locale e salvaguardare le risorse naturali che fanno della Valle un luogo speciale. A partire dalla valorizzazione dell'istruzione, della cultura storica e ancestrale, fino alla gestione sostenibile delle risorse naturali, la Valle d'Aosta ha bisogno di politiche che siano fatte su misura per noi, senza subire l’influenza di forze esterne che troppo spesso ignorano le nostre reali necessità.

In questo contesto, è fondamentale che tutte le forze autonomiste valdostane – al di là delle differenze ideologiche – si uniscano per dare vita a una convergenza che metta al centro l'interesse della collettività valdostana, non gli interessi individuali o le ambizioni personali. Il rischio che corriamo è che, se non ci uniamo, le nostre istanze vengano marginalizzate, mentre altri progetti politici, lontani dalla nostra realtà, rischiano di prevalere. Il nostro obiettivo deve essere chiaro: costruire un futuro di maggiore autonomia, che non sia soggetto ai diktat di Roma, ma che sia il risultato di un percorso condiviso tra noi valdostani.

Come ha sottolineato Sarteur, la "Zona Franca" autentica non è un gioco politico, ma un progetto concreto di sviluppo territoriale, che deve essere difeso con determinazione. La proposta di una "Zona Franca" deve essere una visione chiara, non un escamotage elettorale che non porta a nulla di sostanziale. Abbiamo bisogno di soluzioni che siano concrete, che rispondano ai bisogni quotidiani della nostra gente e che guardino con serietà alle sfide economiche del nostro futuro.

La politica valdostana deve riscoprire il valore dell'unità, superando le divisioni interne e mettendo da parte il personalismo che troppo spesso ha caratterizzato le dinamiche locali. La Valle d'Aosta ha bisogno di un progetto collettivo, che sappia guardare lontano e che ponga l'autonomia al centro di ogni decisione. Questo è il momento di superare le barriere e costruire un blocco politico che parli con una sola voce, per difendere ciò che ci è più caro: la nostra identità, il nostro territorio e il nostro futuro.

Perché l’autonomia della Valle d’Aosta non è un privilegio, ma un diritto che va difeso con forza e visione. La Petite Patrie è una realtà che dobbiamo preservare, e per farlo dobbiamo essere uniti, pronti a mettere da parte le divergenze per un obiettivo comune: un futuro di autonomia, prosperità e dignità per tutti i valdostani.

Les valdôtains doivent méditer

Petite Patrie e Autonomia

Vallée d'Aoste a toujours été une terre qui se distingue par son unicité, un patrimoine de culture, de langue et de traditions qui ne peut être négligé ni sacrifié au nom de logiques politiques qui ne répondent pas aux véritables besoins de notre territoire. Dans un contexte politique national qui risque de surclasser les spécificités des régions, notre tâche est de préserver et de valoriser l’autonomie qui nous est chère, afin que notre petite patrie ne devienne pas seulement un souvenir.

L’appel récent de Christian Sarteur, coordinateur de Pays d’Aoste Souverain, est une invitation qui mérite d’être reçue avec sérieux et sens des responsabilités. La proposition de construire un front commun entre tous les mouvements et partis autonomistes valdôtains est aujourd’hui plus que jamais une nécessité, non seulement pour répondre aux défis politiques et économiques du présent, mais pour tracer une voie vers un avenir durable et indépendant.

L’autonomie ne peut être entendue comme une simple question administrative, mais comme une vision politique et culturelle. C’est un projet à long terme qui doit aller au-delà des contingences électorales, visant à renforcer l’autogouvernance, promouvoir le développement local et préserver les ressources naturelles qui font de la Vallée un lieu spécial. À partir de la valorisation de l’éducation, de la culture historique et ancestrale, jusqu’à la gestion durable des ressources naturelles, la Vallée d'Aoste a besoin de politiques qui lui soient adaptées, sans subir l’influence de forces extérieures qui ignorent souvent nos réels besoins.

Dans ce contexte, il est essentiel que toutes les forces autonomistes valdôtaines – au-delà des différences idéologiques – s’unissent pour créer une convergence qui place au centre l’intérêt de la collectivité valdôtaine, et non les intérêts individuels ou les ambitions personnelles. Le risque que nous courons est que, si nous ne nous unissons pas, nos revendications soient marginalisées, tandis que d’autres projets politiques, éloignés de notre réalité, risquent de prévaloir. Notre objectif doit être clair : construire un avenir de plus grande autonomie, qui ne soit pas soumis aux diktats de Rome, mais qui soit le fruit d’un parcours partagé entre nous, les valdôtains.

Comme l’a souligné Sarteur, la "Zone Franche" authentique n’est pas un jeu politique, mais un projet concret de développement territorial, qui doit être défendu avec détermination. La proposition d’une "Zone Franche" doit être une vision claire, pas une manœuvre électorale qui ne mène à rien de substantiel. Nous avons besoin de solutions concrètes, qui répondent aux besoins quotidiens de notre population et qui regardent avec sérieux les défis économiques de notre avenir.

La politique valdôtaine doit redécouvrir la valeur de l’unité, en dépassant les divisions internes et en mettant de côté le personnalisme qui a trop souvent caractérisé les dynamiques locales. La Vallée d’Aoste a besoin d’un projet collectif, qui sache regarder loin et qui place l’autonomie au centre de chaque décision. C’est le moment de dépasser les barrières et de créer un bloc politique qui parle d’une seule voix, pour défendre ce qui nous est le plus cher : notre identité, notre territoire et notre avenir.

Car l’autonomie de la Vallée d'Aoste n’est pas un privilège, mais un droit qu’il faut défendre avec force et vision. La Petite Patrie est une réalité que nous devons préserver, et pour cela nous devons être unis, prêts à mettre de côté nos divergences pour un objectif commun : un avenir d’autonomie, de prospérité et de dignité pour tous les valdôtains.

