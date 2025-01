ÉVANGILE DE DIMANCHE: VOICI LA DEMEURE DE DIEU PARMI LES HOMMES

Les lectures de ce deuxième dimanche de Noël augmentent en nous la joie d'être dans le monde afin de rayonner la lumière d'en haut qui vient nous visiter.

Nous ne sommes pas abandonnés ou jettés dans le monde comme des orphelins sans assistance et sans espérance. "La Sagesse vient demeurer parmi nous"(1ère lecture). "Nous sommes déjà bénis, choisis et prédestinés à être des fils adoptifs par Jésus "(2ème lecture). Rien de ce monde transitoire ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, car "le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous"(Évangile). Tout nous est donné pour notre salut. Il nous revient de correspondre à notre vocation à la sainteté en nous laissant guidés par la Sagesse divine.

1. LA SAGESSE A BATI SA MAISON DANS LE PEUPLE ÉLU

La liturgie du temps de Noël met au centre si nous utilisons le langage technique du philosophe français Maurice Blondel, la condescendance de la Transcendance au coeur de l'immanence. La première lecture du livre de Ben Sira le Sage nous montre la venue de sagesse et son action dans le monde. Son origine est éternelle, elle est créée par le Créateur avant les siècles. Au moment fixé par le Père, elle vient demeurer, enraciner dans un peuple particulier, élu, parmi les fils de Jacob. Sa mission est d'exercer sa puissance à Jérusalem. La Sagesse diffère des divinités qui sont des projections des desirs humains et par conséquent, elles ne peuvent ni se sauver, ni nous sauver. Notre secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre(Ps121).



2. LE VERBE S'EST FAIT CHAIR, IL A HABITÉ PARMI NOUS.

Cette Sagesse entre dans l'histoire pour illuminer tout homme venu dans le monde. Cette Sagesse est décrite d'une manière admirable par le prologue de saint Jean. Les noms de cette Sagesse créatrice de nouveauté qui rend la dynamicité de tout ce qui existe sont: le Verbe(logos), la Lumière(Phos), la Vérité (áletheia), la Vie (zoè). Nous pouvons aussi appelé le Verbe, le Sens. Sans la parole de vie, qui illumine, qui oriente la vie, l'homme perd de sens et n'arrive pas à la vraie destination. Sur ce point, le pape Benoit XVI affirme: "Le Sens éternel du monde s'est fait tangible à nos sens et à notre intelligence. Maintenant, nous pouvons le toucher et le contempler. Le Sens qui s'est fait chair n'est pas simplement une idée générale gravée dans le monde; il est 'Parole' adressée à nous. Le Logos nous connaît et nous appelle"(Audience générale du 17 décembre 2008). La Parole éternelle du Père n'est pas donc l'Idée de Platon, le Moteur immobile d'Aristote, c'est une personne comme nous mais qui est de même nature que le Père. Tout a été créé par Lui et sans Lui, rien ne fut. Ce Verbe éternel a le nom: c'est Jésus fils de Dieu et Fils de Marie, né à Béthléem sous le règne du tyran Hérode.



3. NOUS SOMMES DESTINÉS À ÊTRE DES FILS ADOPTIFS DU PÈRE

La seconde lecture répond aux grandes demandes qui nous agitent. Pourquoi suis-je dans le monde? Quelle est ma destinée? Quelle est ma tâche dans ce monde en mutation? En d'autres mots, quel est le sens de ma vie? Le Sens s'est fait chair justement, pour que ma vie ait un sens et une consistence. Nous n'existons pas par pur hasar, car nous sommes créés par Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Nous ne sommes pas jetés dans le monde, mais posés, aimés et accompagnés. Nous sommes bénis pour bénir, choisis pour être envoyés. Dieu prend au sérieux chacun de nous. Dieu nous aime à mourir. Comme l'écrit saint Augustin, "le Père nous a aimés le premier, non seulement avant que meure son Fils pour nous, mais bien avant la fondation du monde". Comme l'homme dans son libre arbitre à voulu marcher pour son compte, Dieu n'a pas dit, "tant pis pour toi". Il nous a envoyé son Fils quand les temps furent accomplis, pour nous sauver au prix de son sang. Saint Paul synthétise cet amour infini du Père qui accepte la mort de son Fils sans vengeance en ces mots dignes de foi: Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé" (Rm5,20). La vraie liberté du chrétien n'est pas dans le péché qui nous emprisonne, mais dans la grâce qui nous libère.



4. PRIÈRE

Loué sois-tu notre Père qui nous a donné ton Fils.

Loué sois-tu notre Père qui nous a béni dans le Christ.

Louange à toi, Jésus Christ Sagesse éternelle du Père.

Gloire et louange à toi Seigneur Jésus qui a choisi de demeurer parmi nous pour nous élever vers le Père.

Viens Esprit du Père et du Fils pour nous transformer du dedans afin que nous correspondions à notre vocation à l'éternité. Amen!







Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera