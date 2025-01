Bilinguisme sans tête

In una regione come la Valle d'Aosta, dove l’autonomia è una delle sue caratteristiche distintive, il bilinguismo dovrebbe essere una delle sue maggiori risorse culturali e politiche. Tuttavia, la evoluzione degli assetti istituzionali di questi ulimi anni sembra segnare una svolta preoccupante, rendendo incerto il futuro di questa risorsa fondamentale.

L’Assessorato all’Istruzione, che un tempo era il punto di riferimento per il bilinguismo e per l'insegnamento della lingua francese nelle scuole, è stato ristrutturato e, in un certo senso, disgregato, con l'accorpamento delle sue competenze in un nuovo assessorato che si occupa anche di beni culturali e politiche intergenerazionali. Con questa trasformazione, la domanda fondamentale che emerge è: chi, oggi, ha la responsabilità di promuovere, monitorare e sviluppare il bilinguismo nella nostra regione?

Il bilinguismo in Valle d'Aosta, più che una questione amministrativa, è una questione identitaria. La lingua è lo specchio di una cultura, di una storia, di una comunità che si riconosce nel suo patrimonio linguistico. Ma in assenza di una guida chiara e di una visione politica strutturata, questa ricchezza rischia di essere svilita, trasformandosi in una mera formalità burocratica, utile solo per il riconoscimento di indennità o per alcune specifiche mansioni lavorative. Non bastano più i documenti ufficiali a sancire la condizione bilingue della nostra regione; è necessario che questa condizione trovi una vera applicazione nel quotidiano, a partire dalle scuole.

Il cambiamento del nome e delle competenze dell’Assessorato all'Istruzione non è solo un fatto nominale. È la manifestazione di un’assenza politica che non riesce più a dare un indirizzo chiaro sul futuro del bilinguismo. Cosa succede all'insegnamento della storia in lingua francese nel quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado, per esempio? È possibile che un tema così centrale per la nostra identità regionale venga trattato senza un monitoraggio adeguato, senza un controllo sui contenuti, sui metodi e sul tempo che ad esso viene dedicato? La preparazione degli studenti valdostani alla Maturità non può limitarsi a soddisfare requisiti formali, ma deve riflettere una vera e propria competenza linguistica e culturale che non si ottiene senza un impegno costante e una guida competente.

La ristrutturazione dell’assessorato lascia un vuoto, un vuoto che rischia di non essere colmato. Così come l'assessenza di France 2 Suisse Romande (che non si ricevono più in Valle). Con l’assenza di una figura centrale che si occupi dell’istruzione bilingue, quale percorso si intende seguire per garantire che la lingua francese non diventi solo un pallido ricordo, una lingua sfruttata per motivi burocratici ma non vissuta nel suo profondo valore culturale?

Il bilinguismo non può essere relegato a una formalità burocratica, non può essere una bandiera agitata solo quando fa comodo.

Ci troviamo, quindi, di fronte a una crisi di leadership. La politica regionale non sembra avere il coraggio né l’interesse di affrontare la questione con la serietà che merita. Eppure, il bilinguismo è un valore che, se adeguatamente coltivato, potrebbe essere il motore di una crescita culturale ed economica per la Valle d'Aosta. È ormai evidente che non basta che la regione continui a mantenere la facciata del bilinguismo, se poi non esistono politiche concrete per sostenerlo.

In questo contesto, la mancanza di un’istituzione che prenda in mano le redini dello sviluppo bilingue è preoccupante. La Valle d'Aosta non può continuare a vivere nell’ombra di una lingua che viene sfruttata solo quando è utile, ma che non viene mai davvero promossa come un patrimonio culturale. Il cambiamento non può restare solo una scusa per ridurre l'attenzione a questo tema: bisogna capire come orientare il futuro del bilinguismo in modo che non si traduca in una morte lenta di una delle caratteristiche fondanti della nostra identità.

Chi, oggi, si fa carico di questa eredità? Chi guida il bilinguismo in Valle d'Aosta? Senza risposte concrete, rischiamo di trovarci di fronte a un bilinguismo senza anima, senza direzione, e senza valore. Un’autonomia che si fa sempre più fragile e che rischia di perdere una delle sue componenti più distintive.

Méditez, Valdôtains

Bilinguismo senza testa

Dans une région comme la Vallée d'Aoste, où l'autonomie est l'une de ses caractéristiques distinctives, le bilinguisme devrait être l'une de ses principales ressources culturelles et politiques. Cependant, l'évolution des structures institutionnelles de ces dernières années semble marquer un tournant inquiétant, rendant incertain l'avenir de cette ressource fondamentale.

L'Assessorat à l'Éducation, autrefois le point de référence pour le bilinguisme et pour l'enseignement de la langue française dans les écoles, a été restructuré et, d'une certaine manière, dissous, avec le regroupement de ses compétences dans un nouveau département qui s'occupe également des biens culturels et des politiques intergénérationnelles. Avec cette transformation, la question fondamentale qui émerge est la suivante : qui, aujourd'hui, a la responsabilité de promouvoir, surveiller et développer le bilinguisme dans notre région ?

Le bilinguisme en Vallée d'Aoste, plus qu'une question administrative, est une question identitaire. La langue est le miroir d'une culture, d'une histoire, d'une communauté qui se reconnaît dans son patrimoine linguistique. Mais en l'absence d'une direction claire et d'une vision politique structurée, cette richesse risque d'être dévaluée, se transformant en une simple formalité bureaucratique, utile uniquement pour la reconnaissance d'indemnités ou pour certaines fonctions professionnelles spécifiques. Les documents officiels ne suffisent plus à établir la condition bilingue de notre région ; il est nécessaire que cette condition trouve une véritable application dans le quotidien, à commencer par les écoles.

Le changement de nom et de compétences de l'Assessorat à l'Éducation n'est pas qu'une question nominale. Il représente l'absence de politique qui ne parvient plus à donner une orientation claire sur l'avenir du bilinguisme. Que se passe-t-il, par exemple, avec l'enseignement de l'histoire en langue française en cinquième année des écoles secondaires de second degré ? Est-il possible qu'un sujet aussi central pour notre identité régionale soit traité sans un suivi adéquat, sans un contrôle sur les contenus, les méthodes et le temps qui lui est consacré ? La préparation des étudiants valdôtains au baccalauréat ne peut se limiter à satisfaire des exigences formelles, elle doit refléter une véritable compétence linguistique et culturelle, qui ne s'acquiert pas sans un engagement constant et une direction compétente.

La restructuration du département laisse un vide, un vide qui risque de ne pas être comblé. Tout comme l'absence de France 2 et Suisse Romande (qui ne sont plus reçus en Vallée). En l'absence d'une figure centrale qui s'occupe de l'enseignement bilingue, quel parcours est envisagé pour garantir que la langue française ne devienne pas un simple souvenir pâle, une langue exploitée pour des raisons bureaucratiques mais jamais vécue dans sa véritable valeur culturelle ?

Le bilinguisme ne peut être relégué à une formalité bureaucratique, il ne peut être un drapeau agité seulement quand cela arrange.

Nous faisons donc face à une crise de leadership. La politique régionale ne semble ni avoir le courage ni l'intérêt d'aborder la question avec le sérieux qu'elle mérite. Pourtant, le bilinguisme est une valeur qui, s'il est cultivé de manière appropriée, pourrait être le moteur d'une croissance culturelle et économique pour la Vallée d'Aoste. Il est désormais évident qu'il ne suffit pas que la région continue à maintenir la façade du bilinguisme, si aucune politique concrète n'est mise en place pour le soutenir.

Dans ce contexte, l'absence d'une institution qui prenne en charge le développement du bilinguisme est préoccupante. La Vallée d'Aoste ne peut pas continuer à vivre à l'ombre d'une langue qui est exploitée seulement lorsqu'il est utile, mais qui n'est jamais réellement promue comme un patrimoine culturel. Le changement ne peut pas rester une excuse pour réduire l'attention portée à ce sujet : il faut comprendre comment orienter l'avenir du bilinguisme de manière à ce qu'il ne se traduise pas par une lente disparition de l'une des caractéristiques fondamentales de notre identité.

Qui, aujourd'hui, prend en charge cet héritage ? Qui guide le bilinguisme en Vallée d'Aoste ? Sans réponses concrètes, nous risquons de nous retrouver face à un bilinguisme sans âme, sans direction et sans valeur. Une autonomie de plus en plus fragile, qui risque de perdre l'une de ses composantes les plus distinctives.