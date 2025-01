Bilingues par opportunisme

Un lecteur a récemment soulevé une réflexion provocante en demandant pourquoi, au lieu de nous concentrer sur la Corée du Nord, nous ne parlons pas de la réalité de la Vallée d'Aoste, où le bilinguisme italien-français semble être plus une formalité qu'une véritable valeur. La question, bien que simple, est en réalité un cri d'alarme qui met en lumière une contradiction qui frappe cette région : comment une terre qui se définit comme bilingue, et qui valorise théoriquement les deux langues, peut-elle vivre dans un paradoxe où la langue française est plus une façade administrative qu'une ressource culturelle vivante ? Pourquoi la politique régionale, si sensible à la question linguistique, n'a-t-elle pas le courage de faire un pas concret pour redonner à la Vallée d'Aoste ses liens naturels avec la culture francophone, comme France 2 et Suisse Romande ?

In un angolo del nostro Paese tra la Francia e la Svizzera, dove l’autonomia sembra essere l’arma principale di difesa e di distinzione, si sta consumando una contraddizione che colpisce nel profondo il concetto stesso di identità culturale e linguistica: la Valle d'Aosta, una regione bilingue, è la triste testimonianza di come il bilinguisimo venga strumentalizzato più come opportunità che come valore autentico.

In una terra dove l'italiano e il francese sono teoricamente due lingue ugualmente valorizzate, la realtà ci racconta una storia ben diversa. Pochissimi sono i valdostani che parlano il francese correntemente, nonostante sia richiesta la conoscenza della lingua per accedere a determinati posti di lavoro, come nel caso degli ospedali. Paradossalmente, i dipendenti pubblici ricevono un'indennità per la lingua francese, ma ciò non si traduce in una competenza effettiva. Una manciata di persone, dislocata in un contesto che si definisce bilingue, è effettivamente in grado di navigare senza difficoltà tra le due lingue. Eppure, nonostante queste carenze linguistiche, la politica regionale non sembra preoccuparsene, anzi.

La questione si fa ancora più grave se guardiamo all'assenza di una vera emittente francofona regionale. La Valle d'Aosta, pur essendo una regione autonoma, non ha più una sua emittente televisiva francofona. Nel corso degli anni, ha visto la scomparsa di due importanti canali come France 2 e Suisse Romande, la cui fine è stata decretata dalla mancata rinnovazione delle convenzioni da parte della regione. La promozione e la valorizzazione della lingua francese dovrebbero, almeno in teoria, essere priorità assolute per chi ha a cuore il futuro culturale e sociale di questa regione. Eppure, non solo non ci si è adoperati per rimediare alla situazione, ma le alternative proposte, come TV Mode Europe e France 24, sono di fatto irraggiungibili per la maggior parte della popolazione valdostana.

In un contesto così, dove la lingua francese viene sfruttata più come una questione burocratica e poco come una risorsa culturale, la Valle d'Aosta si trova nel paradosso di non riuscire a gestire il proprio patrimonio linguistico e culturale. Come mai non si sente l'urgenza da parte della Giunta regionale, dei parlamentari valdostani, di riportare in onda France 2 e Suisse Romande, canali che da sempre hanno rappresentato un legame forte con la cultura francofona?

È difficile non vedere in questa passività un’opportunistica gestione del bilinguisimo, dove la lingua francese viene usata solo come una facciata per ottenere indennità, per entrare in determinati ambiti lavorativi o per dare l’impressione di una Regione culturalmente avanzata. Ma quando si tratta di dare sostanza a questa immagine, di portare alla luce una vera offerta culturale che non si limiti alla burocrazia, la Regione non sembra avere né il coraggio né l’interesse per affrontare il problema. Un’opportunistica gestione del bilinguisimo che non fa che alimentare la frattura tra la realtà e la sua rappresentazione ufficiale.

In questo scenario, non è più sufficiente parlare di "bilinguismo" come se fosse un concetto astratto e neutro. Il bilinguisimo in Valle d'Aosta è, purtroppo, una bandiera agitata da chi sa che la sua apparizione è utile, ma che raramente la difende con azioni concrete. Piuttosto che investire su una vera diffusione della lingua e della cultura francese, la politica regionale sembra essere più preoccupata di mantenere gli equilibri del potere e delle indennità, alimentando una narrazione che non ha nulla a che fare con l’autentico spirito di una regione che si dice bilingue.

È tempo di chiedersi se la Valle d'Aosta sia pronta a fare un passo decisivo verso un autentico bilinguismo, o se continuerà a vivere nell’ombra di una lingua che viene sfruttata solo quando è comodo.

Bilingui per opportunismo

Un lettore ha recentemente sollevato una provocante riflessione, chiedendo perché, invece di concentrarci sulla Corea del Nord, non ci occupiamo della realtà della Valle d'Aosta, dove il bilinguisimo italiano-francese sembra essere più una formalità che un valore autentico. La domanda, seppur semplice, è in realtà un grido di allarme che mette a nudo una contraddizione che affligge questa regione: come può una terra che si definisce bilingue, e che teoricamente valorizza entrambe le lingue, vivere in un paradosso dove la lingua francese è più una facciata burocratica che una risorsa culturale viva? Come mai la politica regionale, così sensibile alla questione linguistica, non trova il coraggio di fare un passo concreto per restituire alla Valle d'Aosta i suoi legami naturali con la cultura francofona, come France 2 e Suisse Romande?

Dans un coin de notre pays, où l'autonomie semble être l'arme principale de défense et de distinction, une contradiction se joue, frappant profondément le concept même d'identité culturelle et linguistique : la Vallée d'Aoste, une région bilingue, est la triste témoigne de la manière dont le bilinguisme est instrumentalisé plus comme une opportunité que comme une véritable valeur.

Dans une région où l'italien et le français sont théoriquement deux langues également valorisées, la réalité nous raconte une toute autre histoire. Peu de valdôtains parlent couramment le français, bien qu'il soit requis pour accéder à certains emplois, comme dans le cas des hôpitaux. Paradoxalement, les fonctionnaires reçoivent une indemnité pour la langue française, mais cela ne se traduit pas par une réelle compétence linguistique. Seule une poignée de personnes, dispersée dans un contexte qui se définit comme bilingue, est effectivement capable de naviguer entre les deux langues sans difficulté. Et pourtant, malgré ces lacunes linguistiques, la politique régionale ne semble pas s'en soucier, bien au contraire.

La question devient encore plus grave si l'on regarde l'absence d'une véritable chaîne francophone régionale. La Vallée d'Aoste, bien qu’étant une région autonome, n’a plus de chaîne de télévision francophone. Au fil des ans, elle a vu disparaître deux chaînes importantes comme France 2 et Suisse Romande, dont la fin a été décidée par le non-renouvellement des conventions par la région. La promotion et la valorisation de la langue française devraient, au moins en théorie, être des priorités absolues pour ceux qui se soucient de l’avenir culturel et social de cette région. Et pourtant, non seulement rien n’a été fait pour remédier à cette situation, mais les alternatives proposées, comme TV Mode Europe et France 24, sont pratiquement inaccessibles pour la majorité de la population valdôtaine.

Dans un tel contexte, où la langue française est utilisée davantage comme une question administrative que comme une véritable ressource culturelle, la Vallée d'Aoste se trouve dans le paradoxe de ne pas réussir à gérer son propre patrimoine linguistique et culturel. Pourquoi ne ressent-on pas l’urgence, de la part de la Giunte régionale et des parlementaires valdôtains, de ramener France 2 et Suisse Romande, des chaînes qui ont toujours représenté un lien fort avec la culture francophone ?

Il est difficile de ne pas voir dans cette passivité une gestion opportuniste du bilinguisme, où la langue française est utilisée uniquement comme une façade pour obtenir des indemnités, entrer dans certains domaines professionnels ou donner l'impression d'une région culturellement avancée. Mais lorsqu’il s'agit de donner corps à cette image, d’offrir une véritable culture qui ne se limite pas à la bureaucratie, la région ne semble ni avoir le courage, ni l’intérêt d’aborder le problème. Une gestion opportuniste du bilinguisme qui n’en fait que renforcer la fracture entre la réalité et sa représentation officielle.

Dans ce contexte, il ne suffit plus de parler de "bilinguisme" comme d’un concept abstrait et neutre. Le bilinguisme en Vallée d'Aoste est malheureusement un étendard agité par ceux qui savent que son apparition est utile, mais qui défendent rarement ce principe par des actions concrètes. Plutôt que d'investir dans une réelle diffusion de la langue et de la culture françaises, la politique régionale semble plus préoccupée par le maintien des équilibres du pouvoir et des indemnités, alimentant ainsi un discours qui n'a rien à voir avec l'esprit authentique d'une région qui se dit bilingue.

Il est temps de se demander si la Vallée d'Aoste est prête à franchir un pas décisif vers un bilinguisme authentique, ou si elle continuera à vivre dans l'ombre d'une langue qui n’est exploitée que lorsqu’elle est commode.