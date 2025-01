Nuovo medico di famiglia nel Distretto 1

L’Azienda USL informa che il 15 gennaio termina il proprio incarico il Dott. Marco Arnese, medico di famiglia nel Distretto 1. Verrà sostituito, a partire dal 16 gennaio, dal Dott. Giovanni Pino. Per garantire la continuità assistenziale, gli assistiti del Dott. Arnese saranno assegnati in automatico al Dott. Pino. Resta ovviamente aperta la possibilità di fare un ulteriore cambio per la scelta successiva di un altro medico di base (le modalità della procedura si trovano a questo link https://www.ausl.vda.it/f-a-q/come-fare-per/scelta-e-revoca-del-medico-o-del-pediatra-di-famiglia ).

Gli orari ambulatoriali e il recapito telefonico del Dott. Pino sono pubblicati sul sito aziendale nella pagina dedicata, al link https://www.ausl.vda.it/ricerca-medici-e-pediatri/schede-professionisti/medico-assistenza-primaria/pino-giovanni

Il Dottore riceve su appuntamento telefonico, da concordare al numero 371 3034703, dalle ore 08:00 alle 10:00.