Family day aziendale: la guida definitiva alla pianificazione

Organizzare un family day aziendale è un'opportunità unica per rafforzare il legame tra i dipendenti e le loro famiglie, promuovendo un clima di collaborazione e appartenenza. Scopri come creare family day aziendali organizzati da Circowow seguendo questa guida dettagliata, che ti aiuterà a pianificare ogni aspetto dell’evento.

Cos'è e come creare un family day aziendale

Il Family Day aziendale è un evento pensato per coinvolgere i dipendenti e le loro famiglie in un contesto ludico e informale, lontano dalla routine lavorativa. Secondo uno studio condotto da Gallup, il 70% dei dipendenti che partecipano a eventi aziendali si sente più coinvolto e motivato. Inoltre, gli eventi family-friendly migliorano il work-life balance, contribuendo a un’immagine aziendale positiva. HR manager di aziende leader testimoniano che il Family Day è un investimento che porta benefici tangibili: aumento della produttività, riduzione del turnover e miglioramento del clima interno. Secondo un’analisi del ROI degli eventi aziendali, ogni euro investito in attività di team building può generare un ritorno fino a cinque volte superiore.

Come scegliere la data ideale per il Family Day

Scegliere la data giusta è importante per garantire la partecipazione di tutti i dipendenti e le loro famiglie, da valutare anche in base al periodo dell’anno.

Periodo Vantaggi Svantaggi Primavera Clima mite, natura in fiore Possibili piogge Estate Possibilità di eventi all'aperto Rischio di temperature elevate Autunno Atmosfera suggestiva, costi contenuti Giorni più corti Inverno Opportunità di eventi indoor Rischio di condizioni meteorologiche avverse

Per soddisfare le preferenze dei dipendenti, considera di fare un breve sondaggio interno, che aumenta il coinvolgimento dei partecipanti fin dalle prime fasi.

Budget e risorse necessarie: pianificazione dei costi

Una pianificazione accurata del budget è essenziale per non sforare troppo nelle spese e va diviso equamente in base alle attività che si andranno a svolgere. Come creare un family day aziendale con un budget ristretto?

Location: 30%-40% del budget

30%-40% del budget Catering: 20%-30%

20%-30% Intrattenimento: 15%-20%

15%-20% Sicurezza e logistica: 10%-15%

10%-15% Materiali promozionali: 5%-10%

Per ottimizzare i costi, valuta collaborazioni con fornitori locali o sponsor. Utilizza template di budget planning per avere una visione chiara delle spese e monitorare eventuali variazioni.

Location per il Family Day: criteri di scelta

La location è importante per il successo dell'evento, perché deve essere comoda per tutti, sia per gli adulti che per i bambini o per persone con disabilità.

Accessibilità: deve essere facilmente raggiungibile per tutti i dipendenti.

deve essere facilmente raggiungibile per tutti i dipendenti. Spazi: aree ampie per attività all'aperto e spazi coperti in caso di maltempo.

aree ampie per attività all'aperto e spazi coperti in caso di maltempo. Servizi: parcheggio, bagni, aree ristoro.

Tra le opzioni migliori troviamo:

Parchi: ideali per attività sportive e picnic.

ideali per attività sportive e picnic. Agriturismi: atmosfera rilassante e cibo di qualità.

atmosfera rilassante e cibo di qualità. Strutture sportive: adatte per eventi dinamici e competitivi.

Usa una checklist per valutare ogni spazio e assicurarti che soddisfi tutte le necessità logistiche e organizzative.

Attività e intrattenimento per tutte le età

Un Family Day ben riuscito deve offrire attività adatte a ogni fascia d’età.

Per i bambini: laboratori creativi, spettacoli di magia, gonfiabili.

laboratori creativi, spettacoli di magia, gonfiabili. Per gli adolescenti: tornei sportivi, escape room, giochi tecnologici.

tornei sportivi, escape room, giochi tecnologici. Per gli adulti: workshop tematici, degustazioni, competizioni amichevoli.

Includi attività che favoriscano l’interazione tra le famiglie, come giochi di squadra o momenti di condivisione. Questi momenti creano un senso di comunità che rafforza i legami personali e professionali.

Catering e ristorazione: come gestire le esigenze di tutti

Il catering è un altro elemento chiave e il cibo offerto deve tenere in considerazioni le preferenze di tutti, vanno valutate anche allergie e intolleranze.

Diete speciali: offri opzioni per vegetariani, vegani e intolleranti.

offri opzioni per vegetariani, vegani e intolleranti. Quantità: calcola circa 1,5 porzioni per partecipante.

calcola circa 1,5 porzioni per partecipante. Menu family-friendly: prediligi piatti semplici e gustosi, evitando alimenti troppo elaborati.

Un approccio sostenibile, come l’utilizzo di stoviglie compostabili e cibo a km zero, contribuirà a trasmettere valori positivi legati alla responsabilità ambientale.

Sicurezza e logistica: aspetti fondamentali

La sicurezza deve essere una priorità, soprattutto quando tra i partecipanti ci sono i bambini.

Primo soccorso: assicurati della presenza di personale qualificato.

assicurati della presenza di personale qualificato. Assicurazioni: copertura per responsabilità civile e infortuni.

copertura per responsabilità civile e infortuni. Permessi: verifica le autorizzazioni necessarie presso le autorità locali.

Inoltre, prepara un piano di emergenza per gestire eventuali imprevisti, come condizioni meteorologiche avverse o problemi tecnici. Una logistica ben curata garantisce un evento senza intoppi e pienamente godibile per tutti.

Seguendo questa guida, avrai tutte le risorse necessarie per sapere come creare un family day aziendale perfetto, rafforzando i legami all’interno della tua azienda.