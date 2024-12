Almanach de vendredi 20 decembre saint Théophile

La Chiesa celebra Beato Corrado Francescano, venerato a Hildesheim

Il beato Corrado è un francescano visse in Prussia nel secolo XIII.

Chiamato comunemente “Padre santo”, per non essere confuso con un altro Corrado denominato “Porta Coeli”, viene venerato e ricordato a Hildesheim, per la sua vita virtuosa e per i miracoli che aveva compiuto.

Sappiamo che morì verso il 1265 a Hildesheim in Bassa Sassonia.

Nel Martirologio francescano, il beato Corrado è ricordato e festeggiato nel giorno 20 dicembre.

“Una politica che non si occupa dei poveri è una politica senza anima” (Papa Francesco)

Pure nelle sua brevità, questa frase di Papa Francesco ci invita a riflettere sull'autenticità e la dignità della politica. Un vero impegno politico, secondo il pontefice, deve essere radicato nella solidarietà e nell'attenzione ai più vulnerabili. La politica, al servizio della comunità, non può ignorare la povertà, ma deve rispondere alle necessità di chi vive ai margini della società, affinché ogni individuo possa godere dei diritti fondamentali. In questa visione, la povertà non è solo una condizione economica, ma una ferita che colpisce la dignità umana, e la politica ha il dovere di guarirla, cercando il bene comune.