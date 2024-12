Natale a Gressan: il Quincy Blue Choir in concerto con il meglio del gospel

An quest’anno, l’amministrazione comunale di Gressan, in collaborazione con la Biblioteca comunale, propone un evento che ormai è diventato un classico delle festività natalizie: un concerto che riscalderà i cuori dei gressanesi e non solo. Domenica 22 dicembre, alle 21.00, il Salone BCC di Gressan ospiterà il Quincy Blue Choir di Ivrea, una delle realtà corali più apprezzate della regione. Il coro, diretto dal maestro Lorenzo Vacca, porterà sul palco un repertorio di gospel che saprà coinvolgere il pubblico con brani contemporanei e rivisitazioni dei classici, arricchiti da interessanti contaminazioni blues e jazz.

Il Quincy Blue Choir, fondato nel 2000, è un gruppo che ha saputo distinguersi nel panorama musicale non solo per la sua tecnica, ma anche per l’intensità emotiva che trasmette attraverso la sua musica. La sua proposta è sempre originale, in grado di fondere il tradizionale spirito del gospel con influenze moderne, creando un’atmosfera unica che si adatta perfettamente all’approssimarsi del Natale.

L'ingresso al concerto è gratuito, un’occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano vivere la magia del Natale attraverso la musica, in un ambiente raccolto e suggestivo. Il Salone BCC di Gressan, con la sua accogliente atmosfera, rappresenta la cornice ideale per un evento che promette di emozionare e di arricchire il periodo natalizio con una serata di grande qualità musicale.

Oltre alla qualità musicale, il concerto del Quincy Blue Choir offre anche un'opportunità di socializzazione e di condivisione culturale. In un periodo in cui il Natale ci invita a riflettere sul valore della comunità e della solidarietà, eventi come questo sono importanti non solo per la loro carica emotiva, ma anche per il legame che creano tra le persone, nel segno della musica e delle tradizioni.

Il repertorio proposto, che spazia tra i grandi classici del gospel e nuove reinterpretazioni, saprà accontentare una vasta gamma di gusti, portando sul palco non solo spiritualità, ma anche energia e dinamismo. L’abilità del maestro Lorenzo Vacca nel dirigere il gruppo e nel condurre il pubblico in un viaggio sonoro attraverso il blues, il jazz e il gospel è nota, e l’evento promette di regalare un’esperienza coinvolgente.

In un periodo di frenesia come quello che precede le feste, il concerto del Quincy Blue Choir a Gressan rappresenta quindi un’opportunità da non perdere per ritrovare il vero spirito del Natale: quello della condivisione, della bellezza e della musica che ci unisce tutti.