Le vacanze natalizie e di fine anno guardando le stelle

La Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS, che gestisce l’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Planetario di Lignan, augura a tutti buone feste e coglie l’occasione per annunciare le aperture straordinarie in occasione delle festività natalizie e di fine anno. Durante le vacanze, l'Osservatorio e il Planetario offriranno una serie di eventi speciali che si terranno nei giorni 27, 28 e 30 dicembre 2024, e 2, 3 e 4 gennaio 2025.

Il Planetario ospiterà due spettacoli giornalieri. Dalle ore 16.00 alle 17.00, torna “Breve viaggio nel cosmo in compagnia di Pepper”, uno spettacolo pensato per i bambini, ma che saprà coinvolgere anche gli adulti. I partecipanti, accompagnati dal robot umanoide Pepper, voleranno dalla Terra ai confini della Via Lattea. Alle ore 18.00, invece, sarà possibile assistere a “Al largo dei bastioni di Orione”, uno spettacolo che esplora le costellazioni, gli oggetti e i fenomeni celesti visibili nella stagione invernale, con un omaggio al celebre film di fantascienza “Blade Runner”. Questo secondo spettacolo è adatto a un pubblico di tutte le età.

Per chi desidera vivere un’esperienza più immersiva, l'Osservatorio Astronomico propone visite guidate notturne, che si terranno dalle 21.30 alle 23.00. La durata di ciascuna visita sarà di un’ora e mezza, durante la quale si avrà l’opportunità di esplorare il primo Starlight Stellar Park in Italia, un’area riconosciuta anche dall'UNESCO per la sua qualità del cielo notturno.

Per partecipare agli eventi, è necessaria la prenotazione online, sia per gli spettacoli al Planetario che per le visite guidate in Osservatorio Astronomico. Gli eventi si terranno a Saint-Barthélemy, località Lignan, nel comune di Nus, in Valle d’Aosta.