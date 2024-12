Al via il supporto per gli Over 58 in cerca di occupazione verso la pensione

Oggi è stata firmata una convenzione tra l'Assessore al Lavoro e Formazione Luigi Bertschy e il direttore della sede regionale INPS, Gabriele Mastragostino, con l’obiettivo di erogare risorse residue destinate alla realizzazione di azioni di politica attiva del lavoro per le persone in cerca di occupazione con un'età superiore ai 58 anni. Questa misura si rivolge a coloro che, privi di ammortizzatori sociali, necessitano di un accompagnamento attivo verso il pensionamento.

La misura sarà rivolta agli iscritti ai Centri per l’Impiego (CPI) della regione, la cui età avanzata e la vicinanza al pensionamento rendono particolarmente difficile il reinserimento nel mercato del lavoro. L’iniziativa prevede l’erogazione di interventi mirati che favoriscano la transizione verso la pensione, con l’obiettivo di supportare questi lavoratori in un periodo di grande incertezza e cambiamento. In particolare, la convenzione si concentra su un percorso di accompagnamento che prevede un sostegno attivo, volto a ridurre il disagio economico e lavorativo di questa fascia di persone.

Le azioni previste dalla convenzione sono finalizzate a offrire alle persone coinvolte opportunità di formazione e aggiornamento professionale, con l'intento di rafforzare le loro competenze e facilitarne il passaggio verso il pensionamento, evitando il rischio di esclusione sociale o difficoltà economiche nelle fasi finali della carriera lavorativa.