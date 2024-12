Nuova Telecabina a Pila: Un Progetto Visionario che Rivoluziona il Turismo e la Montagna Valdostana

Dopo mesi di intenso lavoro, l’intervento di ristrutturazione della seggiovia biposto degli anni '80 è stato portato a termine, sostituito da una moderna telecabina a 10 posti, che offre non solo un miglioramento in termini di comfort e velocità, ma anche una vista panoramica unica, con la possibilità di ammirare alcune delle cime più alte delle Alpi.

Questa nuova tratta collega il Couis 1 alla Platta de Grevon, riducendo i tempi di attesa e ottimizzando la fruibilità dell’intero comprensorio sciistico. Con un tragitto che dura appena 4 minuti e 30 secondi, i visitatori possono raggiungere una quota di 2.700 metri, dove il panorama che si svela è davvero mozzafiato: il Monte Bianco, il Cervino, il Monte Rosa, la Grivola e il Gran Paradiso, visibili lungo l’intero arco alpino. Da questa altezza, lo sguardo si estende fino a Aosta, un altro gioiello del territorio, soprannominata la “Roma delle Alpi”.

Il progetto, però, non si ferma a questa apertura parziale. Questo intervento rappresenta infatti solo una delle fasi di un piano di sviluppo più ampio, che prevede il completamento dell’intera infrastruttura entro il 2025. Il prossimo obiettivo è quello di rendere il collegamento tra Aosta, Pila e Cogne un’unità unica, accessibile in tempi brevi, favorendo anche un ampliamento delle opportunità turistiche. Il collegamento rapido tra la città e la montagna non solo risponde a una domanda crescente di turisti, ma vuole stimolare anche la crescita economica del territorio, rafforzando le attività locali e creando nuove opportunità lavorative.

Michel Martinet, sindaco di Gressan, ha sottolineato l’importanza di questo progetto per lo sviluppo turistico della zona, evidenziando come la collaborazione tra Pila S.p.A., il Comune e la Regione sia stata fondamentale per il successo dell’opera. Allo stesso modo, Luigi Giovanni Bertschy, Vicepresidente della Regione, ha ricordato come la telecabina Couis 1 – Platta de Grevon sia il risultato tangibile di una visione politica chiara, che sta cercando di colmare il divario infrastrutturale che il comprensorio di Pila ha vissuto per anni.

Questa apertura, dunque, non è solo una novità per gli appassionati di sci e snowboard, ma rappresenta un cambiamento che potrebbe cambiare la faccia del turismo in Valle d’Aosta. Con una visione orientata al futuro, l’obiettivo è quello di rendere Pila una delle mete sciistiche di riferimento in Europa, con una rete di impianti moderni e una proposta turistica che valorizza al massimo le bellezze naturali e le risorse locali.

Nel frattempo, gli amanti della montagna possono già approfittare della nuova telecabina, godendo di una delle esperienze panoramiche più suggestive d’Europa, e contribuendo al rilancio di un territorio che punta con ambizione a essere sempre più al centro delle attenzioni turistiche internazionali.