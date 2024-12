Interruzione temporanea dell’erogazione di acqua potabile

Si informa che, per consentire l’esecuzione di un intervento di manutenzione della rete dell’acquedotto comunale, l’erogazione dell’acqua potabile sarà sospesa dalle ore 8,30 alle ore 16,30 di lunedì 16 dicembre, in località Loups, regione Beauregard, via Scuola Militare Alpina, via Vaccari (compreso il Castello Cantore e l’Ospedale Beauregard), via Mochet lato Est (dopo edificio ex Espace populaire), via des Seigneurs de Quart, via Passerin d’Entrèves, strada Ru Baudin, regione Busseyaz, strada Saumont (compreso il poligono di tiro), Porossan- Roppoz, Porossan-La Combaz, Porossan-Le Movisod (a esclusione dei civici nn. 60, 60A, 60B, 68, 68A, 68B, 68C e 68D) e Porossan-Les Arsins (a esclusione dei civici nn. 90, 91, 92, 92A, 93, 94, 95, 96, 96B, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 102C, 02E, 102F, 103, 104, 104°, 104, B, 105 e 105A).

In seguito l’acqua potrà presentare carattere di torbidità, e quindi si sconsiglia l’uso di elettrodomestici fino allo spurgo della tubazione in tutte le zone interessate dai lavori.