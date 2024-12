ÉVANGILE DE DIMANCHE: SOIS SANS CRAINTE, MARIE, TU AS TROUVÉ GRÂCE AUPRÈS DE DIEU

L'Immaculée Conception

Cette solennité est un avant goût déjà du mystère de la nativité du Seigneur qui approche. L'Immaculée conception fonde notre joie dans le monde et notre vocation à la sainteté, car nous sommes créés depuis l'éternité "saints et immaculés dans l'amour". Si nous sommes pensés et aimés, "qui nous séparera de l'amour du Christ"?, s'interroge saint Paul. Réjouis-toi peu importe tes difficultés. Sois sans crainte à rendre témoignage. Rien n'est impossible à Dieu. Que ton coeur chante avec Marie:"Je suis la servante, le serviteur du Seigneur, que tout se fasse selon sa volonté".



1. LE SENS SÉMENTIQUE DE LA SALUTATION DE L'ANGE À MARIE

Les paroles " joie", "grâce" dominent le texte de l'annonciation. La joie et la grâce sont les mêmes sur le plan sémantique. Grâce:"charis", "chairein" signifie en grec, ce qui a du prix, ce qui coûte très "cher". Avec la Vierge Marie notre mère pleine de grâce chaque personne a du prix aux yeux de Dieu. Obtenir la grâce crée l'allégresse du coeur. Sur le plan juridique, celui qui reçoit la grâce du roi est mis en liberté. Sa condamnation est effacée. Dieu dans sa justice condamne le péché et dans sa miséricorde libère le pécheur. En Marie, la nouvelle Ève, là où abbondait le péché, la grâce a surabbondé, par le fruit de ses entrailles, Jésus. La Vierge Marie est comblée de grâce non sur le plan juridique, mais sur la dimension relationnelle de Dieu avec l'homme. Elle est pleine de l'Esprit Saint. Ce n'est plus elle qui vit, mais c'est Dieu qui vit en elle. Ainsi la grâce, la joie, l'amour, l'Esprit Saint sont la même chose. C'est pourquoi son enfant qu'elle va concevoir par l'action de l'Esprit Saint sera saint et sera appelé le Fils du très haut.

Réjouis-toi oh pleine de grâce, le Seigneur est avec toi".



2. RIEN N'EST IMPOSSIBLE À DIEU.

À travers la salutation de l'ange faite à Marie, Dieu comble de joie le peuple d'Israël, l'humanité toute entière. En Marie s'accomplit la prophétie de Sophonie avec ces belles paroles:"Fille de Sion réjouis- toi, car le Seigneur vient vers toi". Non seulement le peuple d'Israël danse de joie, chaque personne dans sa misère a du prix envers Dieu. La joie du Seigneur qui est notre rampart, traverse les fissures de l'humanité blessée par le péché pour la remplir d'allegresse. Dans cette salutation de l'ange Gabriel, chacun de nous est salué, vivifié, revitalisé, édifié. Dieu dans sa miséricorde ne peut pas abandonner ses créatures. Il nous a créés pour être saints devant sa face et pour participer à la filiation de son Fils bien aimé. En lui, nous avons le rachat, le pardon des péchés. Dans ce projet d'amour infini, Dieu n'agit jamais seul. Le premier interlocuteur sur le plan surnaturel est l'ange qui signifie l'envoyé de Dieu. Ce récit n'a rien de mythique. Luc situe le contexte de l'annonciation dans le temps et dans l'espace. La "tota pulchra", la comblée de grâce est une jeune fille pieuse qui attend comme les autres le Messie qui doit venir. La Vierge Marie ne sait pas qu'elle est la pleine de grâce. C'est pourquoi la salutation bouleverse son coeur jusqu'à s'interroger ce que pouvait signifier cette salutation. Les voies du Seigneur sont infinies. Rien n'est impossible à Dieu qu'une vierge soit mère de son créateur sans connaître la concupiscence de la chair. Rien n'est impossible à Dieu qu'une femme stérile enfante le précurseur du Fils de Dieu né d'une femme.



3. QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE.

Que répondre quand nous sommes désarmés par la surabondance de la grâce de Dieu? Job met sa main sur la joue, et Marie dit à l'ange: "Je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole". Cette profession de foi de Marie est en même temps l'abandon de soi et l'ouverture à l'oeuvre prodigieuse de Dieu. Comme l'écrivait saint Augustin, "Dieu qui nous a créés sans nous, ne nous sauve pas sans nous". La parole de Marie met fin au dialogue avec l'ange, car à ce moment même, en Marie "amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent"(Ps. 85). À cet instant, La vérité germe sur notre terre, la parole éternelle, performative et créatrice de Dieu rencontre la parole humaine et le Verbe se fait chair en Marie. C'est la raison pour laquelle, l'évangéliste Luc conclut le récit par: "Alors l'ange la quitta ". La mission impossible pour nous devient possible en Marie.

PRIÈRE POUR LE DON DE LA JOIE.

N'aie pas peur cher frère et soeur, car le Seigneur est avec toi. Dans ta souffrance, dans tes peurs et angoisses, tu n'es pas seul. Relève-toi, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il est avec toi celui qui t'a créé par amour et sans toi.

Nous ne sommes pas jetés dans le monde de la douleur, au pouvoir du mal, sa grâce nous précède, nous accompagne.

Ne désespère pas de la vie, toi aussi, le Seigneur est avec toi.

Que la Vierge Marie, la pleine de grâce, habitée par l'Esprit Saint pose sur toi son regard de bonté.



Réjouis-toi!

Ne crains pas!

Le Seigneur est avec toi!

Rien n'est impossible à Dieu!

Que sa volonté soit faite, amen.

Heureuse fête de L'Immaculée conception.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera.