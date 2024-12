Eletti i nuovi delegati RSU all'Allsystem

Il 5 dicembre 2024, presso la sede dell'Allsystem Spa, azienda attiva nel settore della vigilanza privata, si sono svolte le elezioni per le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU). L'affluenza alle urne è stata alta, con il 77,5% degli aventi diritto che si sono presentati per scegliere i 4 delegati che rappresenteranno i lavoratori per l'intero triennio.

A seguito delle votazioni, sono stati eletti tre delegati, uno per ciascuna delle principali organizzazioni sindacali presenti. Nicola Picciariello è stato scelto per la UILTuCS UIL, Luciano Serrone per la Fisascat CISL e Paolo Magro per il SAVT. Tra le diverse liste, la UILTuCS ha ottenuto i maggiori consensi, confermando una solida rappresentanza sindacale all'interno dell'azienda.

Nel corso dell’anno prossimo, i nuovi componenti delle RSU si riuniranno con le Segreterie di categoria, con l'obiettivo di fare il punto sulla situazione aziendale e preparare l'assemblea dei lavoratori prevista per il 15 gennaio 2025. In quell’occasione, si discuterà della piattaforma rivendicativa per il rinnovo del Contratto Integrativo Regionale, scaduto nel 2011, ma ancora valido ed efficace. L'incontro servirà a rafforzare il dialogo tra i lavoratori delle aziende valdostane di vigilanza privata e dei servizi fiduciari, per promuovere azioni concrete che tutelino i diritti e migliorino le condizioni di lavoro del settore.