Laboratori e attività creative: a Charvensod la mensa è parte integrante del percorso educativo

A Charvensod la mensa scolastica non è semplicemente un momento di pausa, ma diventa un’opportunità educativa e formativa per gli alunni e le alunne. Questo grazie alla Cooperativa Noi e gli Altri, che gestisce il servizio di ristorazione scolastica e che, da oltre 30 anni, promuove la qualità del cibo e la sensibilizzazione verso stili di vita sani. Le attività proposte non si limitano infatti a un semplice pasto, ma comprendono laboratori che stimolano l’attenzione verso una corretta alimentazione e valorizzano il territorio, integrando la mensa nel percorso educativo delle scuole locali.

Francesca Lucianaz, Assessore alle Politiche Sociali, Istruzione e Salute del Comune di Charvensod, sottolinea l’importanza di unire la scuola, la famiglia e la comunità in progetti che sostengano lo sviluppo dei bambini, come dimostra l’iniziativa Bondzor e l’attività legata alla mensa scolastica. Questo approccio educativo, che include anche l’istituzione della Commissione Mensa, punta a sensibilizzare le famiglie e a coinvolgerle in un progetto che promuove una buona alimentazione come stile di vita.

La Cooperativa Noi e gli Altri, con la sua lunga esperienza nella gestione delle mense scolastiche in Valle d'Aosta, non solo si impegna nella qualità della preparazione dei pasti, ma pone un forte accento sull’aspetto educativo e relazionale, creando un ambiente inclusivo e rispettoso. Ogni anno, il personale della cooperativa è formato per coinvolgere i bambini in attività che spaziano dall’educazione alimentare alla motoria, passando per quelle ambientali. Questo clima di accoglienza e inclusione è essenziale per rispondere alle diverse esigenze delle famiglie che utilizzano i servizi delle mense.

Uno degli esempi recenti di questa filosofia educativa è stata l’attività di scoperta del territorio di Charvensod, organizzata per gli alunni delle scuole “Adelline Lucianaz” e “Davide Mirko Viérin”. Durante queste giornate, i bambini hanno ricevuto le “CharvensodMaps”, mappe utili per insegnare loro a orientarsi nel proprio comune. Le mappe sono state poi utilizzate in passeggiate naturalistiche, dove i bambini hanno esplorato gli spazi verdi circostanti le scuole, raccogliendo foglie, fiori e rametti da utilizzare per realizzare quadri naturalistici, unendo il gioco e la cooperazione alla scoperta del territorio.

Le mascotte VitAmiche accompagneranno gli studenti durante l’intero anno scolastico, promuovendo menù speciali e organizzando laboratori con una dietista per sensibilizzare i più piccoli sull’importanza di una dieta sana. Ma l’impegno della cooperativa non si ferma qui: grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale, vengono recuperate le eccedenze alimentari non distribuite dalle mense, che vengono successivamente donate alla Parrocchia Saint Martin di Aosta nell’ambito del progetto Emporio Solidale Quotidiamo. Questo progetto mira a contrastare lo spreco alimentare e a supportare le famiglie in difficoltà, mostrando l’impegno sociale della cooperativa in azioni concrete di solidarietà.

In conclusione, a Charvensod la mensa scolastica diventa molto di più di un semplice pasto: è un’esperienza educativa che stimola i bambini a conoscere e rispettare il cibo, il territorio e le buone pratiche alimentari, contribuendo a formare cittadini consapevoli e sensibili verso le tematiche sociali e ambientali.