Camion da cava si ribalta sulla strada regionale di Verrayes

Un incidente stradale ha avuto luogo nella tarda mattinata di oggi a Verrayes, in Valle d'Aosta, coinvolgendo un camion da cava. Il conducente, un uomo di 61 anni residente in Piemonte, è rimasto ferito quando il veicolo, per cause ancora da accertare, si è ribaltato sulla strada regionale.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il conducente è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale Umberto Parini di Aosta. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano gravi, ma sarà necessario monitorare l'evoluzione del suo stato di salute nelle prossime ore.

Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause che potrebbero aver provocato il ribaltamento del camion, mentre la viabilità nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e recupero del mezzo.