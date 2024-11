Bilancio 2024 del Gruppo CVA: previsti risultati eccellenti

Il Gruppo CVA presenta le previsioni finanziarie per l’anno 2024, evidenziando uno scenario di crescita robusta e sostenibile in continuità con i bilanci precedenti.

Con una strategia mirata all’aumento della capacità produttiva da fonti rinnovabili e alla diversificazione delle fonti di produzione, CVA prevede un aumento significativo di EBITDA e utile, in linea con gli obiettivi di lungo termine.

Secondo le stime preliminari, il bilancio dovrebbe attestare:

RICAVI per oltre 1,3 miliardi di euro

EBITDA di oltre 370 milioni di euro

Utile Netto Atteso di oltre 200 milioni di euro

L’azienda sottolinea come i risultati attesi per il 2024, merito di un’attenta gestione del Gruppo, riflettano la solidità della strategia di sviluppo industriale ma anche la risposta positiva del mercato ai propri progetti di crescita. Gli investimenti nel 2024 raggiungeranno circa 280 milioni di euro. Nonostante la loro straordinaria rilevanza, nell’esercizio in corso e in quello precedente, il quadro finanziario rimane assolutamente migliore rispetto a tutti i benchmark di mercato. Il rapporto atteso di circa 1,1 tra PFN (circa 420 milioni di euro) ed EBITDA conferma la buona solidità finanziaria con un indebitamento netto moderato rispetto alla sua capacità di generare cassa e utili operativi.

Sotto il profilo industriale l’assetto di cui il Gruppo si è dotato consentirà di raggiungere nell’esercizio in corso 330,4 MW operativi e oltre 500 MW di progetti già approvati e in parte già cantierizzati consentendo il pieno raggiungimento degli obiettivi del Piano Strategico 2024-2027.

Anche per l’esercizio 2024, i risultati straordinari del Gruppo CVA consentiranno di garantire una ricaduta di valore elevatissima sulla comunità valdostana, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del territorio.