Uno spettacolo di danza sulla “concretezza” delle emozioni: “Concreto – 1° Mov.” del Collettivo Poems allo Spazio Plus

Anche le emozioni possono essere concrete: provocano reazioni, sensazioni fisiche tangibili, e forse nessuna è più forte della sofferenza, sia essa emotiva o corporale. È questo il filo conduttore di “Concreto – 1° Mov.”, spettacolo di danza che il Collettivo Poems presenterà al pubblico dell’Arena dello Spazio Plus giovedì 5 dicembre alle 20.30 ad ingresso libero.

Si tratta del quarto appuntamento del progetto Arte e Lingue per le Nuove Generazioni – Desideri e Linguaggi in Movimento, organizzato dal Teatro instabile di Aosta, in collaborazione con Spazio Plus e sostenuto dall’Assessorato per i Beni e le attività culturali della Regione Valle d’Aosta, dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dal progetto europeo Circusnext. che prevede anche un laboratorio degli stessi artisti con i ragazzi delle scuole.

Il Collettivo Poems che ha lavorato a “Concreto – 1° Mov.” è composto da Cristina Ruberto (concept e coreografia), Sara Ugorese (danza), Marco Bellafiore (musica) e Daniele Chatrian (video). Il progetto si propone come racconto della sofferenza nella sua qualità evocativa di un’ampia gamma di sensazioni, ma anche nella sua funzione catartica: una tappa obbligata per ogni essere umano, capace di smuoverci da situazioni scomode, indicarci nuove strade. “Concreto” è un’ode alla sofferenza, alla sua forza e alla sua fondamentale capacità di obbligarci a scegliere, a cambiare d’abito, aiutandoci a capire maggiormente noi stessi, aprendo le porte a nuove soluzioni.

L'ingresso è libero.