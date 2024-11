PUBBLICATE LE FAQ DECRETO 15 MILIONI DI EURO DESTINATE ALLE IMPRESE TURISTICHE RICETTIVE DANNEGGIATE DALL'ALLUVIONE IN VDA E PIEMONTE

QUESITO N. 1:

Quali codici ATECO è possibile inserire nel campo "altro" relativo al codice ATECO dell’impresa richiedente?

RISPOSTA:

Solo ed esclusivamente codici ATECO riferiti, in ogni caso, alle attività turistiche e ricettive, ai sensi della normativa vigente inerente alla legislazione nazionale del turismo, nonché alla giurisprudenza di riferimento, ove non indicati nei campi precedenti.

QUESITO N. 2:

Quale metodo è necessario utilizzare per il calcolo della riduzione dell’utile subita a causa degli eventi alluvionali nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023?

RISPOSTA:

La riduzione dell’utile si intende calcolata al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT) e dei costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023, rispetto all’analogo periodo 1° maggio 2022 – 31 luglio 2022.

QUESITO N. 3:

È previsto un modello fac-simile per l’allegato relativo alla perizia asseverata per l’attestazione dei danni materiali e della riduzione di utile subita?

RISPOSTA:

Non è previsto alcun modello fac-simile da allegare per l’attestazione dei danni materiali e della riduzione dell’utile subita, le quali, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Decreto interministeriale del 15 settembre 2023, prot. 19403, devono essere attestate mediante perizia asseverata da un tecnico abilitato, per quanto concerne i danni materiali subiti, e mediante perizia asseverata rilasciata da revisore contabile o commercialista iscritti ai relativi ordini professionali, per quanto concerne la riduzione dell’utile subita.