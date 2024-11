La Valle d'Aosta sotto la neve e si trasforma in un "paese delle meraviglie" invernale

Le precipitazioni, che hanno caratterizzato la notte tra giovedì e venerdì, sono il risultato di una depressione che ha portato abbondanti nevicate, soprattutto in alta quota, e che ha spinto il nucleo più freddo verso i confini regionali, accompagnato da un vento gelido che ha accentuato il disagio.

Oltre alla difficoltà nel movimento, numerosi sono stati gli interventi per liberare le strade e le automobili dalla neve, con i residenti e i comuni impegnati nel continuo lavoro di spazzamento. Un impegno necessario, visto anche l’intensificarsi delle condizioni meteo: la giornata ha visto il susseguirsi di nevicate intermittenti, con fenomeni che sono stati più marcati nel pomeriggio, quando bufere di neve hanno investito soprattutto le creste di confine estero.

I venti, che soffiano forti a 3000 metri, hanno ulteriormente peggiorato la percezione del freddo, mentre il foehn nelle valli ha contribuito ad aumentare la sensazione di disagio per i residenti a bassa quota.

Le previsioni meteo del Centro MUltifunzionale della REgione Valle d'Aosta per il fine settimana promettono però un netto miglioramento. La giornata di sabato si prevede serena, seppur con nuvole alte in transito. Le temperature sono destinate a salire, in particolar modo in montagna, e lo zero termico è atteso a oltre 1000 metri. In quota, i venti si faranno più deboli e variabili, con il fenomeno del foehn che gradualmente cederà il passo a brezze più miti.

Nel complesso, il fine settimana si preannuncia stabile e soleggiato, con solo qualche nuvola in transito, e le temperature destinate a risalire sensibilmente. Tuttavia, la situazione meteorologica potrebbe mutare a inizio settimana, con l'arrivo di una nuova saccatura dal Nord, che porterà un nuovo abbassamento delle temperature e venti intensi in quota, in particolare sui settori occidentali e sulle zone di confine. Lunedì si prevede un cielo più nuvoloso, con possibile ritorno della neve su alcune zone.

Le ultime previsioni indicano un'ulteriore intensificazione delle nubi a partire da martedì, con nuove nevicate attese per la giornata di mercoledì. Questo scenario meteo sottolinea l’instabilità di questa fase autunnale, che continua a presentare caratteristiche tipiche dell'inverno in anticipo.

Il Marché Vert Noël di Piazza Emilio CHanoux di Aosta imbiancato per l'inaugurazione di questa sera alle ore 18

Nel frattempo, le attività quotidiane dei valdostani sono state notevolmente influenzate da queste condizioni meteo, con l'intero territorio impegnato a fronteggiare la neve e i disagi che ne derivano. La protezione civile, in collaborazione con i comuni, continua a monitorare la situazione, assicurando l'operatività dei servizi e la sicurezza nelle zone più critiche.