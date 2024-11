Dubai è sicuramente una delle realtà cittadine più conosciute e cosmopolite al mondo, di cui si parla sempre più negli ultimi anni, soprattutto in virtù del contributo di tantissime personalità, che si sono distinte nel tentare di sottolineare quali siano i pro e i contro di questa realtà geografica. Ovviamente, trasferirsi a Dubai non è certamente una cosa da poco e, allo stesso tempo, bisogna anche confrontarsi con la necessità di ottenere un tipo di lavoro che permetta di vivere in condizioni sicuramente differenti, per quanto riguarda la qualità della vita. Dubai è conosciuta per la sua tassazione praticamente nulla in tantissimi settori ma, allo stesso tempo, i servizi che si utilizzano non sono certo gratuiti. Ma quali sono le migliori opportunità lavorative a Dubai da cogliere al volo? Di seguito, si indica nel dettaglio una panoramica più vasta a proposito delle realtà con le quali ci si può confrontare.

Settore finanziario

La prima tra le opportunità lavorative che possono essere ottenute nella città di Dubai interessa, sicuramente, il settore finanziario e le numerose realtà che portano a investire a Dubai in più servizi possibili. Trattasi, ovviamente, di una delle caratteristiche peculiari della città, essendo Dubai diventato uno dei bacini più importanti di tutto il Medio Oriente. Sono tantissimi i professionisti nel mondo della finanza ma la richiesta è, allo stesso modo, molto elevata, per cui, soprattutto in settori relativi alla gestione patrimoniale, agli investimenti e alla consulenza finanziaria, si troverà pane per i propri denti. Naturalmente, gli stipendi in questi ruoli sono molto competitivi e permettono non soltanto di crescere professionalmente ma anche di sostenere una qualità della vita piuttosto importante.

Tecnologie per l’innovazione

Quando si parla di Dubai, spesso si fa riferimento ad una città che è preda della modernità sotto tutti i punti di vista: ciò interessa non soltanto la condizione presente e di Dubai, ma anche i piani per il futuro, se si guarda ad alcune tipologie di lavoro che fanno parte della progettualità di questo mondo. Ne consegue, naturalmente, un certo tipo di richiesta in ambito tecnologico, con diversi ruoli che riguardano soprattutto data scientist, esperti di intelligenza artificiale, ingegneri di sicurezza informatica e tanto altro ancora, che permettono di soddisfare le richieste derivanti dal piano Dubai 2040, che richiede una modernizzazione completa della città soprattutto dal punto di vista prettamente tecnologico. Per tutti coloro che sognano una carriera da sviluppatori o da esperti ingegneristici e tecnologici, Dubai offre sicuramente un terreno molto valido in cui lanciarsi per mettere alla prova le proprie capacità.

Settore immobiliare

Così come in tutte le grandi città, anche nel contesto di Dubai una grande opportunità lavorativa e offerta dal settore immobiliare, permette di trovare grandi allocazioni lavorative soprattutto in ambiziosi progetti edilizi, che portano al fabbisogno di competenza professionale e di addetti ai lavori che si occupino della realizzazione progettuale di alcuni dei disegni più importanti per il futuro della città, sia in termini di monumenti che di realizzazioni urbanistiche. Per questo motivo, tra i ruoli che possono essere ottenuti in tal senso spiccano non soltanto quello dell'architetto e dell'ingegnere civile, ma anche quello dell'agente immobiliare e del project manager, per tutti gli investimenti che, invece, hanno a che fare con la ricollocazione di persone all'interno della città, in vista del suo allargamento urbanistico in futuro.

Turismo

A proposito di accoglienza, il turismo è sicuramente una delle grandissime chiavi del successo di Dubai negli ultimi anni, con tantissime opportunità che sono offerte soprattutto nel settore dell'ospitalità e della gestione alberghiera. Trattandosi di una città molto viva, che pullula soprattutto di turisti stranieri in attesa di cittadinanza, chiaramente il turismo è un fattore non da poco, nell'ambito della crescita di Dubai; per questo motivo, opportunità lavorative possono essere ottenute in tanti settori differenti che sono legati al terziario; si tratti della gestione alberghiera, del marketing, della comunicazione o del turismo in concierge di lusso, le opportunità possono essere di vario genere e, per questo motivo, vale la pena coglierle tutte.

Settore energetico

L'ultimo tra le grandi opportunità lavorative che possano essere prese in esame, nel contesto di Dubai, è quella del settore energetico: anche Dubai, così come avviene per la maggior parte dei paesi del mondo, tende a spostarsi verso un senso di economia molto più Diversificato, ma c'è ancora grande importanza destinata alle energie rinnovabili e alla sostenibilità, con Dubai che punta a diventare città dalle emissioni zero entro il 2050. Ciò porta a grandi opportunità lavorative per ingegneri, tecnici specializzati nelle energie rinnovabili e addetti ai lavori nella gestione delle risorse ambientali, che possono diventare immediatamente figure di spicco e con uno stipendio sicuramente importante.