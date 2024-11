Il Natale si festeggia….ad Arte

L’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che, dal 27 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, sarà possibile vivere l’esperienza di un magico Natale ad Arte nei castelli, siti archeologici e musei di proprietà regionale.

Per l’occasione, infatti, i castelli di: Aymavilles, Sarriod de La Tour, Sarre, Gamba, Fénis, Issogne e Savoia, oltre al MEGA MUSEO - Area megalitica e al Criptoportico, si vestiranno a festa per accogliere il pubblico in una suggestiva atmosfera natalizia.

Natale ad Arte prenderà avvio al MEGA MUSEO -Area megalitica mercoledì 27 novembre 2024, alle ore 15.30, con il primo appuntamento di MERENDE MEGALITICHE: un laboratorio didattico per bambini (5-11 anni) con merenda finale. I successivi appuntamenti saranno il 4, l’11 e il 18 dicembre.

Prenotazioni al n. 0165 552420.

Dedicate ai più piccoli (5-11 anni) saranno anche le FIABE DAVANTI AL CAMINO: racconti e attività laboratoriali nei castelli con merenda finale. Gli appuntamenti saranno, sempre alle ore 15.30, il 27 e il 30 dicembre, il 4 gennaio 2025 al Castello Gamba, mentre il 28 dicembre, il 2 e il 5 gennaio al Castello di Aymavilles.;

Prenotazioni: Castello Gamba 0166 563252; Castello di Aymavilles 0165 906040.

Originale la proposta MAR…cher à Noël che prevede una passeggiata nel centro storico di Aosta, della durata di un’ora e mezza, dedicata alle famiglie, con ritrovo alle ore 16 al MAR-Museo Archeologico Regionale per proseguire al Criptoportico e arrivare in Piazza Chanoux, dove ammirare l’allestimento espositivo MEGAMUSEO – Area megalitica, le date da annotarsi sono il 28 dicembre e il 4 gennaio.

Prenotazioni al n. 0165 275902.

UN DONO DALLA PREISTORIA è il titolo di un laboratorio didattico per bambini (5-11 anni) con merenda finale che si svolgerà invece al MEGAMUSEO- Area megalitica, alle ore 15.30 il 29 dicembre e il 3 e 6 gennaio.

Prenotazioni al n. 0165 552420.

Infine, saranno tre I SABATI DELLA FOTOGRAFIA in cui gli appassionati potranno partecipare a visite guidate per adulti dedicate alle seguenti mostre fotografiche: il 7 dicembre, alle ore 17, Terza vita di Mar Sàez al Castello Gamba, il 28 dicembre, alle ore 17.00, Senza fine di Letizia Battaglia all’Area Megalitica e il 4 gennaio, alle ore 17, La fotografia è una questione personale di INGE MORATH al Centro Saint-Bénin.

Prenotazioni: Castello Gamba 0166 563252, Area megalitica 0165 552420 e Centro Saint-Bénin 0165 272687.