Vischio, Fortuna e Fuochi: A Saint-Denis l'8 dicembre è magia!

L'8 dicembre 2024, a Saint-Denis, torna uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la Festa del Vischio, una tradizione che affonda le radici nei secoli e che ogni anno richiama un numero crescente di visitatori. L'evento, che celebra la raccolta di un arbusto che da sempre affascina e incanta, è molto più di una semplice festa popolare: è una rievocazione storica, una celebrazione di una tradizione antica e, soprattutto, un’occasione per immergersi nella magia del vischio, pianta simbolica di fortuna, amore e salute.

Il vischio è un arbusto semiparassita che cresce aggrappato ad alberi ospiti, e durante il periodo invernale si fa notare nei boschi, quando gli alberi e gli arbusti sono privi di foglie. Questo lo rende ancora più affascinante, quasi come un miracolo della natura. I Celti lo veneravano come un dono divino, attribuendogli poteri straordinari, come quello di permettere l’accesso al mondo sotterraneo, di allontanare i demoni, di garantire l’immortalità e, soprattutto, di propiziare la buona salute e l’amore. Per questa sua forza simbolica, il vischio è sempre stato considerato un portafortuna e veniva spesso regalato come segno di beneaugurio.

Saint-Denis è un luogo in cui il vischio cresce spontaneamente in abbondanza, e questa pianta ha avuto un ruolo fondamentale nell’economia del paese. Gli abitanti del paese, fin da ottobre, si preparavano a raccoglierlo. Il lavoro iniziava all’alba, quando gruppi di raccoglitori si armavano di seghe, falcetti, corde e slitte, pronti a entrare nei boschi di Saint-Denis e dei paesi limitrofi. Gli uomini più abili e atletici si arrampicavano sugli alberi, tagliavano i rami di vischio e li legavano a delle corde, calandoli poi delicatamente nelle gerle poste ai piedi degli alberi, per non rovinarli. Il vischio veniva conservato in cantine fresche per mantenerlo rigoglioso fino alla sua vendita, che rappresentava un’importante fonte di reddito per le famiglie del paese.

La Festa del Vischio, che ogni anno si tiene l’8 dicembre, è un momento di grande festa per la comunità. La manifestazione non è solo un richiamo al passato, ma un vero e proprio incontro di culture, dove si celebrano le tradizioni celtiche, ma anche quelle francoprovenzali e occitane. Il cuore della festa è il mercatino del vischio, dove si possono trovare non solo i rami di vischio, ma anche tanti prodotti tipici della gastronomia locale, dalle delizie dolciarie ai formaggi, fino ai salumi e ai piatti tradizionali preparati dai produttori locali.

A rendere ancora più suggestiva la festa sono le musiche e le danze celtiche, che risuonano tra le vie del paese, creando un’atmosfera unica. L’evento culmina con la premiazione del vischio più bello, un omaggio alla pianta che da secoli rappresenta simbolo di speranza e prosperità. La serata si conclude con una fiaccolata che attraversa il paese, seguita dall’accensione del fuoco druidico, un rito che evoca la sacralità della pianta e il legame profondo con le antiche tradizioni spirituali.

Ogni anno, la Festa del Vischio è un momento di ritrovo per i residenti e per i tanti visitatori che giungono a Saint-Denis per vivere un’esperienza autentica e suggestiva. Il proverbio che si sente spesso ripetere in questi giorni, "Dove c’è vischio, c’è fortuna", è un richiamo alla speranza che questa festa porti, oltre alla magia del vischio, anche buona sorte e prosperità per il nuovo anno.

La Festa del Vischio di Saint-Denis non è solo un’occasione per rivivere un pezzo di storia, ma anche per scoprire la bellezza di un territorio che ha saputo preservare le sue tradizioni, accogliendo ogni anno con calore e generosità chiunque voglia immergersi nella cultura e nei sapori autentici della Valle d’Aosta. Non perdere l’opportunità di partecipare a questa straordinaria manifestazione: il vischio ti aspetta con la sua promessa di fortuna e serenità!