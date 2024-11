Nuove Opportunità di Formazione per il Settore Agrituristico in Valle d'Aosta: Bando 2023-2024

Questo intervento è parte di una strategia più ampia che mira a modernizzare il settore agricolo e a favorire lo sviluppo delle zone rurali attraverso la formazione e l’adozione di nuovi strumenti e tecnologie.

Il bando si rivolge agli organismi di formazione accreditati presso la Regione Valle d'Aosta, i quali saranno incaricati di progettare e realizzare un corso di formazione destinato ai gestori di attività agrituristiche. Il corso avrà una durata complessiva di 168 ore e sarà erogato in modalità mista, combinando lezioni in presenza e formazione a distanza. L’obiettivo principale è quello di fornire agli imprenditori agricoli e agli addetti del settore agrituristico le competenze necessarie per gestire al meglio le loro attività, con un focus particolare sulla digitalizzazione, sull’innovazione e sull’ammodernamento dei processi aziendali.

La formazione, che partirà nella primavera del 2025, è progettata per fornire conoscenze pratiche e teoriche indispensabili per chi desidera avviare o gestire un'attività agrituristica, e sarà finalizzata al rilascio della qualifica professionale necessaria per l’iscrizione all’elenco regionale dei gestori di attività agrituristiche. L’accesso al corso rappresenta, dunque, un passo fondamentale per coloro che desiderano entrare nel settore con competenze adeguate, favorendo anche la diversificazione delle attività agricole tradizionali.

Gli Enti di Formazione accreditati, che rispondono alle normative nazionali e regionali, sono invitati a presentare le loro proposte entro il 20 dicembre 2024. La dotazione finanziaria complessiva per il bando ammonta a 51.508,80 euro, e include sia la progettazione che la realizzazione delle attività formative, nonché la valutazione didattica finale e il rilascio dell’attestato di merito.

L’iniziativa ha l’intento di promuovere la crescita e l’innovazione nel settore agrituristico, un ambito che negli ultimi anni ha visto un crescente interesse, soprattutto per le potenzialità di diversificazione offerte agli agricoltori. "La formazione continua e l’adozione di nuove tecnologie sono fondamentali per il futuro dell’agricoltura nelle zone rurali", ha dichiarato un portavoce dell’Assessorato, sottolineando l’importanza di preparare i gestori di attività agrituristiche a rispondere alle sfide di un mercato sempre più dinamico e competitivo.

Per maggiori informazioni, il bando è disponibile online sul sito istituzionale della Regione Valle d'Aosta, e le domande di partecipazione devono essere presentate entro la data di scadenza indicata. Questo rappresenta un'opportunità importante per gli operatori del settore che intendono investire nella propria formazione, migliorando la qualità dei servizi offerti e contribuendo al rafforzamento dell’economia rurale della Valle d'Aosta.