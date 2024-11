Maltempo in VDA, mezzi e personale Anas al lavoro

In Valle d’Aosta il personale e i mezzi sgombraneve di Anas (società del Gruppo FS Italiane) sono in azione per la pulizia, il trattamento e l’allargamento della carreggiata dalla neve lato strada lungo le tratte in gestione a causa delle nevicate che a partire da questa notte stanno interessando la Regione.

Le immagini mostrano il passaggio dei mezzi spazzaneve e spargisale sulla statale 26 “della Valle d’Aosta” in località Combemar, nel Comune di La Thuile, in corrispondenza del bivio per Les Suches (km 152,200) e sulla statale 27 “del Gran San Bernardo” a Saint-Rhémy-en-Bosses (km 21).

Anas ricorda che viste le previsioni meteorologiche sfavorevoli e la volontà dell’Ente gestore francese di interdire il traffico in via preventiva sulla tratta di competenza del Colle del Piccolo San Bernardo, a partire dalle 10:00 di questa mattina, martedì 12 novembre, la SS26 “della Valle d’Aosta” è chiusa al traffico a partire da località Combemar, nel Comune di La Thuile.

Durante la chiusura è possibile raggiungere la Francia attraverso il Traforo del Gran San Bernardo (T2) o in alternativa attraverso il Traforo del Frejus (T4), a causa dell'attuale chiusura del Traforo del Monte Bianco per manutenzioni (T1).

Lo sgombero neve e il trattamento della carreggiata con le miscele saline proseguiranno senza sosta fino al termine della fase di maltempo e al rialzo delle temperature.