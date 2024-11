LA MONTAGNA CHE CURA: la testimonianza di Roberta e Lodovico per non arrendersi mai

Monostante il tempo incerto, i fedelissimi scrittori e amanti della montagna non hanno voluto mancare all’interessante presentazione del libro Guarigioni d’amore e seppur seguiti da pochi avventurosi spettatori, la presentazione si è tramutata in una grande occasione di scambio di emozioni.

In qualità di Assessore all’Istruzione con delega al culto del Bello, ho presentato per primo Lodovico Marchisio, col quale ho scritto anche un libro, Il risveglio storia di animali, persone e sogni, Oak edizioni. Lodovico ha reso evidente il suo spirito goliardico e scherzoso nel prendersi piacevolmente in giro, pur con le patologie che lo affliggono, nei racconti presenti su Una Vita Parallela con episodi che sfiorano l’inverosimile, raccontati in prima persona, e ben accolti con stupore e risate genuine da parte degli ascoltatori. La montagna presentata come cura del Parkinson (malattia di cui è affetto Lodovico) e di altre malattie legate al movimento, che hanno suscitato l’attenzione di molti, ma anche come rimedio per la depressione. Diverse fonti, tra cui articoli e video online girati dal figlio Walter Marchisio, hanno evidenziato che la montagna può aumentare l’efficacia di alcuni farmaci, riattivando gli schemi motori di base, in molti malati di Parkinson, che riescono così a utilizzare la memoria per svolgere attività piacevoli del passato, ma anche rimettere in gioco pazienti che soffrono di depressione e riscoprono le loro potenzialità, a contatto con la natura, con la sua bellezza e i suoi rischi che rimettono in moto i sentimenti di sano stupore e di sana paura. I due coniugi continueranno il loro tour il 22 novembre alle 16.00, presso la RSA Don Menzio di Avigliana e sono in corso di preparazione altre presentazioni sia a Torino, che Trana e ancora anche nella loro città, Avigliana.

‘Ci piacerebbe anche incontrate le scuole superiori, per incoraggiare i ragazzi a non arrendersi mai, anzi a trovare nelle difficoltà delle grandi possibilità di crescita e di conoscenza delle proprie potenzialità, ricordando loro l’importanza che lo sport ricopre nello sviluppo della consapevolezza e della gioia di vivere’ hanno commentato Roberta e Lodovico.