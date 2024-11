Viticoltura eroica in Calabria, Abbrescia (Cervim): “Regione che esprime vini estremi di qualità, coniugando tradizione e biodiversità”

Viticoltura eroica protagonista in Calabria. Nella due giorni dedicata ai vigneti eroici dal GalBatir e dal Gal Terre Locridee, che ha visto in due momenti, a Scilla e a Gerace, in provincia di Reggio Calabria la presenza del Cervim, con il presidente Nicola Abbrescia e Roberto Gaudio, Cda Cervim.

“La Calabria è un grande territorio di viticoltura eroica, in grado di esprimere un’eccellente qualità nel calice, coniugandola a tradizione attraverso vitigni autoctoni, e quindi biodiversità, ma anche innovazione – sottolinea il presidente Cervim Abbrescia -. Importanti momenti di approfondimento insieme a produttori, tecnici, mondo della ricerca, delle istituzioni, a cui il Cervim ha dato il proprio contributo”.

Nelle due giornate si sono svolte anche degustazioni di vini eroici calabresi, di una selezione di vini italiani ed esteri che hanno ricevuto medaglie nelle precedenti edizioni al concorso Mondial des vins Extremes organizzato dal Cervim.

Con l’occasione nel secondo evento, avendo avuto carattere internazionale, con la partecipazione del presidente del Gal Adril del Portogallo, c’è stata la possibilità di degustare vini del Vinho Verde.

“La presenza Cervim in Calabria – aggiunge Gaudio – ha anche permesso di ricordare le attività svolte, non solo promozione della viticoltura eroica, ma anche i risultati e riconoscimenti ottenuti a livello tecnico-politico. Come il riconoscimento del termine eroico nel Testo unico della vite e del vino - Legge 238 del 12.12.2016 (articolo 7) - e successivo regolamento attuativo del 30 giugno 2020.

Gaudio, inoltre, esprime soddisfazione per il confronto con i portatori di interesse e aziende del vino calabresi. A conclusione delle due giornate, è emersa la possibilità di mettere le basi per una futura collaborazione”.