SICUREZZA STRADALE: RIPARTE IL VIAGGIO DI ANAS PER INFORMARE I BAMBINI CON IL LIBRO ILLUSTRATO “EROI SULLA STRADA”

Il progetto, che si rivolge a bambini tra i 7 e i 12 anni, offre un’occasione unica per imparare in modo divertente e coinvolgente le principali regole della sicurezza stradale.Il libro, scritto da Rosalba Troiano e illustrato da Ilaria Palleschi, racconta la storia di un cantoniere che guida i giovani lettori in un viaggio virtuale sulle strade italiane, facendo scoprire loro il lavoro quotidiano delle squadre Anas e il suo ruolo nella protezione dei viaggiatori.

Con l’aiuto delle illustrazioni vivaci, i bambini potranno scoprire attraverso episodi reali e divertenti l’importanza delle attività svolte dai cantonieri, come ad esempio la gestione delle valanghe, le operazioni sotto i viadotti con piattaforme aeree, o l’impiego delle tecnologie avanzate delle Smart Road.Il libro “Eroi sulla strada” si inserisce all’interno di un più ampio progetto educativo, nato nel 2020, che ha già coinvolto più di 19.000 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Questo progetto, che ha visto la partecipazione attiva degli alunni nelle ore di educazione civica, ha l’obiettivo di formare nuove generazioni di “Anas Ambassador”, giovani ambasciatori della sicurezza stradale.

L’iniziativa prevede letture guidate del libro seguite da incontri con formatori Anas, che possono svolgersi sia online che in presenza, per approfondire i temi legati alla prevenzione degli incidenti stradali causati da distrazioni e comportamenti errati alla guida.Al termine del percorso formativo, gli studenti ricevono il diploma di “Anas Ambassador” e partecipano a un evento in cui possono incontrare rappresentanti di Anas, istituzioni locali e Polizia Stradale. Durante l’evento, i ragazzi hanno anche l’opportunità di vedere da vicino i mezzi utilizzati dai cantonieri per la manutenzione e la sicurezza stradale, comprendendo meglio la complessità e l’importanza del lavoro svolto per garantire la sicurezza delle strade.

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2024/2025 sono aperte fino al 29 novembre 2024. I referenti delle scuole che vorranno inviare la richiesta di partecipazione dovranno seguire le indicazioni riportate nel seguente link https://www.stradeanas.it/it/<wbr></wbr>eroi-sulla-strada

Le iscrizioni per il nuovo anno scolastico 2024/2025 sono già aperte e le scuole interessate hanno tempo fino al 29 novembre 2024 per iscriversi al progetto. I referenti delle scuole possono inviare la loro richiesta di partecipazione seguendo le istruzioni sul sito ufficiale di Anas. Questo progetto non solo insegna ai bambini le regole della sicurezza stradale, ma li coinvolge in prima persona, rendendoli attivi protagonisti della cultura della sicurezza sulle strade.4o mini