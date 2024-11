"Come noi": uno spettacolo teatrale che dà voce al delicato tema della violenza sulle donne

Si è tenuta martedì 5 novembre, la presentazione dell’iniziativa di sensibilizzazione in tema di prevenzione della violenza sulle donne che il CELVA promuove, per l’anno 2024, in favore degli Enti Locali valdostani e della comunità.



Il Consorzio, nell’ambito e in continuità con il progetto “Pour les femmes”, dal 2019 organizza annualmente interventi in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con l’obiettivo di contribuire a diffondere il messaggio di contrasto a questo drammatico fenomeno.



Per l’anno 2024, il progetto si concretizza nella produzione e rappresentazione di uno spettacolo teatrale, creato appositamente

dalla Compagnia Palinodie, che sarà proposto al pubblico in quattro appuntamenti nel mese di dicembre.



Il lavoro, dal titolo Come noi, nasce dalla volontà, condivisa con la compagnia teatrale, di creare uno spettacolo inedito intorno al tema della violenza sulle donne con scopo di divulgazione e prevenzione attraverso i linguaggi delle arti performative. Il progetto si colloca all’interno di un percorso artistico sensibile a queste tematiche condotto da Palinodie durante gli anni. Partendo da studio e ricerca, il nucleo creativo della compagnia, rappresentato dalla drammaturga Verdiana Vono e dalla regista Stefania Tagliaferri, insieme all’attrice Silvia Pietta, ha creato un lavoro che si fonda su uno sdoppiamento di punto di vista e che, coniugando una dimensione documentaristica con una riflessione sociale e poetica, cerca di portare alla luce le contraddizioni della narrazione intorno al tema, con l’auspicio di contribuire ad aumentare la consapevolezza rispetto allo stesso.



Un’analisi strutturata e profonda che si prende la responsabilità di affondare le mani negli aspetti più cupi della violenza domestica e

nei controsensi della percezione collettiva, senza indugiare sul voyerismo o nella facile semplificazione e riportando l’attenzione

dove deve stare, cioè sulla condanna dell’atto.



Il lavoro presenta le caratteristiche di essere al contempo adatto alla rappresentazione in teatro, ma anche adeguato alla circuitazione, per il futuro, in spazi non teatrali, come sale comunali, biblioteche, aule magne, per rispondere al desiderio di essere rappresentato anche in spazi non convenzionali. A partire da gennaio 2025, infatti, i Comuni interessati avranno la possibilità di programmare la rappresentazione sui propri territori.



Alla presentazione sono intervenuti il Presidente del CELVA, Alex Micheletto, le direttrici artistiche della Compagnia teatrale

Palinodie Stefania Tagliaferri, anche regista dello spettacolo e Verdiana Vono, autrice del testo, insieme all’attrice Silvia Pietta,

che con questo lavoro debutta sulle scene valdostane, e l’illustratrice Annie Roveyaz.



“Come noi” andrà in scena alle ore 21:00 di martedì 3 dicembre al Teatro Giacosa di Aosta, giovedì 5 dicembre all’Auditorium comunale di Morgex, martedì 10 dicembre al Grand Hotel Billia (Sala Gran Paradiso) e giovedì 12 dicembre all’Auditorium comunale di Pont-Saint-Martin.



L’ingresso è gratuito, si consiglia la prenotazione su https://eventsvda.it/celva/.



