ÉVANGILE DE DIMANCHE: TU AIMERAS LE SEIGNEUR DE TOUT TON COEUR

DEMAIN, DIMANCHE 4 NOVEMBRE, LA MESSE EN FRANÇAIS SERA PRÉSIDÉE PAR L'ÉVÊQUE D'AOSTE, MGR FRANCO LOVIGNANA

**********

Le coeur de l'évangile de ce dimanche est le commandement de l'amour. Cette loi de l'amour est-elle un idéal jamais atteint? La demande du docteur de la loi et la réponse de Jésus vont nous accompagner dans cette méditation.

1. LEX DURA, SED LEX

Un principe juridique affirme: "Lex dubbia lex nulla, lex dura sed lex" que nous traduisons: la loi douteuse n'oblige pas, la loi dure est toujours une loi. La loi de l'amour de Dieu et du prochain est difficile, mais reste toujours une loi sans laquelle l'arbitraire s'érigerait en une loi et le monde sombrerait dans le caos primordial. Les guerres qui dévastatrices devant nos yeux aujourd'hui, avec une capacité de nuisance jamais vue, sont l'expression de la violation de la loi de l'amour de Dieu et du prochain. Si cette loi est dure car elle exige notre conversion en vue d'édifier la civilisation de l'amour, sa violation rend le monde infernal. Jésus dans le discours de la montagne nous recommande de passer à travers la porte étroite qui mène à la Vie (Mt7,13). Dans l'évangile de saint Jean, le Fils de Dieu, le grand prêtre saint, innocent et immaculé, nous demande de devenir le grain de blé qui meurt pour produire beaucoup de fruit (Jn12,24).

Dans cet évangile de Marc, l'interlocuteur de Jésus qui lui pose une question fondamentale de la vie, n'est pas un homme quelconque. Il un scribe, un grand connaisseur de la Torah. Pourquoi pose-t-il la question qui entre dans ses compétences? Était-il agacé par la casuistique juridique pharisaïque où on ne savait pas quelle loi importante plus que l'autre parmi les 613 lois du code? Les évangiles de Matthieu et de Luc précisent la mauvaise foi qui anime ce pharisien. Matthieu dit que l'un des pharisiens veut l'embarrasser (Mt22,35). Luc dit que le légiste lui pose la question "pour l'éprouver"(Lc10, 25).

L'intention du pharisien n'est pas donc la recherche courageuse de la vérité pour s'y convertir. Il est au contraire plein de suffisance et de nostalgie de grandeur. Il est gêné par la renommée de Jésus et de son intelligence incomparable, alors qu'il n'a pas de curriculum vitae reconnu. En posant la question pour embarasser Jésus, il pense être à la hauteur, mais il se rend compte que Jésus a plus de compétence que lui. Le scribe ne savait pas qu'il interroge la Vérité qui le scrute et le connaît plus qu'il ne se connaît lui-même. Vers la fin du dialogue, le docteur de la loi adhère à l'enseignement du Maître.

2. ORIGINE DIVINE DE LA LOIS JUSTE

La question majeure qui anime le dialogue entre Jésus et le pharisien est le plus grand commandement. Comme nous l'avons déjà souligné, le pharisien veut lancer un défis à Jésus. Jésus en répondant, élève le pharisien sur le plan théologique de la loi. Il lui rappelle le contenu de la foi monothéiste juive. Jésus lui dit: "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme et de tout ton esprit". Être en communion avec Dieu conduit absolument à l'obéissance de ses lois. En effet, la finalité de la loi est l'ordre, l"harmonie et la paix. Si le droit a un caractère subjectif et relatif, la loi divine éternelle régit le monde avec amour, justice et droiture. Toutes les civilisations s'accordent que la loi vient de Dieu.



Dans la philosophie grecque antique, les lois proviennent de Zeus pour la paix de tous (Platon, Les lois,I). Dans l'Égypte pharaonique, le symbole de la balance à deux plateaux a un caractère divin. Osiris qui était chargé de récompenser ou de punir les âmes défuntes, pesait leurs actions sur la balance. Si les oeuvres de justice dépassaient les actes mauvais, l'âme était transférée dans l'île d'occident où le soleil ne connaît pas de déclin, l'île des bienheureux selon Platon (Les lois). Si le mort avait vécu dans la honte, son âme subissait des tourments dans les ténèbres sans fin. Dans l'empire romain, la divinité de la justice était Jupiter. Les lois justes qui visent l'ordre et la paix pour tous sont divines.

L'originalité de la foi juive est que le Dieu inconnu des autres peuples s'est fait connaître, en conduisant son peuple avec amour vers le pays de la liberté.

La première lecture du livre du Deutéronome rappelle au peuple de l'alliance que la condition du bonheur, de la longévité est l'obéissance à la loi de Dieu. Nous lisons:" Écoute Israele....". Le livre des lévitiques reprend les mêmes paroles du "Shema"(écoute). La foi juive est fondée sur cet impératif catégorique du "Shema Israel".



3. OMNIA VINCIT AMOR.

Seul l'amour de Dieu vainct tout et sauve le monde.

Jésus vient accomplir la loi et les prophètes. Il révèle à ce prétendu savant, le caractère inséparable de l'amour de Dieu et du prochain. Il dit: le second lui est semblable. "Tu aimeras ton prochain comme toi-même". Les deux commandements constituent la clef de l'existence humaine. La loi de l'amour n'est pas un simple désir de Dieu. Elle n'est pas un chemin parmi tant d'autre pour poursuivre son propre destin. L'amour du prochain n'est pas à cet effet facultatif. En saint Jean, Jésus donne comme testament à ses disciples cette loi d'amour:"Je vous donne un commandement nouveau. Que vous vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimés. Tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez comme je vous ai aimés" (Jn13,34-35). Dans la lettre que saint Augustin appelle la lettre de l'amour, saint Jean écrit:"Qui n'aime pas reste dans la mort (1Jn3,14).

Cet amour du prochain nous ouvre à la nouveauté, à la fraternité sans frontière et nous donne accès pour entrer dans l'éternité bienheureuse. Elle ne tolère aucune exception car nous sommes créés par Amour pour aimer. Sainte Thérèse de Lisieux avait bien compris que la vocation fondamentale de l'homme est l'amour.

Vers la conclusion de cet évangile, le docteur de la loi ne persiste pas à poser des questions, mais adhère directement à la réponse de Jésus. Jésus lui dit qu'il n'est pas loin du royaume. Cependant, être proche du royaume n'est pas une garantie pour y entrer. Il faut qu'il adhère complètement non en parole, mais par action, pour devenir ami de Dieu et de l'homme. Il faut qu'il imite le bon samaritain qui panse les blessures de l'humanité abandonnée le long du chemin. Seul l'amour de Dieu et du prochain nous sauvera de nos blessures. L'amour de Dieu exige la foi sincère et la dévotion. L'amour du prochain part de la contemplation de l'image de Dieu en tout homme en vue d'être à son service, car chaque personne est un-autre-moi-même. La science nourrie par l'amour de Dieu est du prochain devient un instrument efficace du dévéloppement intégral de tout homme et de tout l'homme.

Par contre, si elle est instrumentalisée par des idéologies discriminatoires, elle devient du venin mortifère dans la pâte de l'humanité. Cette humanité sera la crible de fraude, d'affliction, d'intimidation, des discordes, de cruauté, d'envie, de luxure et de toutes les impuretés dont l'homme est capable. Seul l'amour de Dieu et du prochain nous libérera de la captivité. Les solutions humaines sont provisoires et grimaçantes. La science dans sa relativité a un caractère propédeutique et instrumental pour être au service de l'amour plus fort que la mort, cet amour "qui meut le soleil et les autres étoiles" selon Dante Alghieri. Seul l'amour de Dieu et du prochain est digne de foi. Pour nous ouvrir à cette loi de l'amour, il faut nous dégonfler de notre orgueil.

L'amour de Dieu avec tout notre être nous libère du péché de l'idolâtrie. Un seul Dieu tu adoreras! Pas n'importe lequel, le Dieu de Jésus Christ. L'amour du prochain nous interpelle à oeuvrer pour l'édification de l'humanité plus humaine marquée par le respect, le pardon, la réconciliation et le don de soi.



4. PRIÈRE POUR LA FRATERNITÉ SANS FRONTIÈRE.

Donne-nous Seigneur un coeur nouveau. Rassasie-nous de ton amour pour que nous t'aimions avec un coeur sans partage. Libère-nous des préjugés qui sont des obstacles de la civilisation de la charité.

Tout ce que nous sommes et possédons de bon, de vrai, de beau est le fruit de ton amour.



Que les intellectuels sachent rendre grâce à Dieu pour le peu de connaissance qu'ils ont et apprennent l'humilité et l'honnêteté intellectuelle dans leur action.

Donne-nous ton amour et ta grâce et cela nous suffit. Que ton non soit glorifié toujours et à jamais, et que chaque personne soit aimée telle qu'elle est, car belle est la récompense que Tu reserves aux justes et grande est notre espérance. Amen.

Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera