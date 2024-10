Celebrazioni per la “Giornata dei Defunti e dei Caduti” e la “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate” 2 e 4 Novembre 2024

Nei giorni 2 e 4 novembre 2024, la Valle d'Aosta si prepara a celebrare due significative ricorrenze che onorano la memoria dei defunti e dei caduti, e che rafforzano il senso di unità nazionale e il riconoscimento delle Forze Armate. Le celebrazioni coinvolgeranno le Amministrazioni pubbliche, le Istituzioni locali, i Comandi e i Reparti di Presidio Militare, nonché le Associazioni Combattentistiche e d'Arma, creando un forte legame tra passato e presente.

Il 2 novembre, noto come "Giornata dei Defunti e dei Caduti", rappresenta un momento di riflessione e commemorazione. A partire dalle 10:30, il Monumento ai Caduti del Cimitero di Aosta ospiterà la tradizionale cerimonia di omaggio, durante la quale i rappresentanti militari e le associazioni deporranno una corona di fiori in segno di rispetto per coloro che hanno sacrificato la propria vita per la patria. Questa cerimonia si sposterà poi al Sacrario/Ossario dei Caduti, dove sarà celebrata una Santa Messa alle 11:30. La lettura della Preghiera della Patria al termine della celebrazione aggiunge un ulteriore momento di introspezione e gratitudine.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, il cimitero di Villeneuve ospiterà ulteriori onori ai caduti, con una cerimonia che prevede la deposizione di una corona di fiori e la lettura delle preghiere dell'Aviazione dell'Esercito e dell'Alpino. Questo gesto di commemorazione non solo sottolinea l’importanza della memoria storica, ma invita la comunità a riflettere sul valore della vita e del sacrificio.

Il 4 novembre, la "Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate" si presenta come un momento di celebrazione della coesione e dell’identità nazionale. La giornata inizierà con una Santa Messa presso la Cattedrale di Aosta, dedicata ai caduti di tutte le guerre, che sottolinea l’importanza della memoria collettiva e della riconciliazione. Seguiranno le cerimonie militari presso la Caserma "Cesare Battisti", con l'alzabandiera e la deposizione di una corona di alloro in onore dei caduti, atti simbolici che rafforzano il legame tra le istituzioni e i cittadini.

Inoltre, la cerimonia di consegna di una bandiera italiana a una scuola di Aosta rappresenta un gesto significativo, volto a trasmettere i valori di unità e patriotismo alle nuove generazioni. In questo contesto, il rinnovo dell'iniziativa "Caserme Aperte" offre alla comunità la possibilità di conoscere più da vicino le Forze Armate e le loro attività. Gli stand aperti al pubblico, con personale e mezzi di vari corpi, permetteranno di esplorare le diverse specializzazioni e le operazioni quotidiane, coinvolgendo anche i più giovani in esperienze pratiche, come l’arrampicata nella palestra dedicata.

Queste celebrazioni non sono solo un atto di memoria, ma rappresentano un’opportunità per rafforzare il tessuto sociale e il senso di comunità. Mentre la Valle d'Aosta si prepara a onorare i suoi caduti e a celebrare la propria identità, emerge con forza l'importanza di mantenere vivi i valori di rispetto, unità e solidarietà. In un periodo in cui le sfide sono molteplici, dalla crescita della povertà alla necessità di una transizione ecologica, momenti come questi fungono da richiamo alla responsabilità collettiva e all'impegno verso un futuro migliore.