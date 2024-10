Aosta: Taxi e ZTL, CNA Valle d’Aosta propone con determinazione per soluzioni immediate e sostenibili

L'incontro tra i rappresentanti della CNA Valle d’Aosta e gli amministratori comunali di Aosta si è rivelato un'importante opportunità per affrontare le problematiche legate all'accesso dei taxi e delle NCC alle zone a traffico limitato (ZTL) della città.

Su richiesta dei tassisti associati, il presidente di CNA Valle d’Aosta, Andrea Caruso, ha guidato una delegazione composta anche dal presidente di CNA FITA, Alessandro Perrone, e dal rappresentante dei tassisti, David Meneghetti, per discutere le criticità emerse dall'applicazione del nuovo regolamento.

Durante l'incontro del 18 ottobre 2024, il sindaco Gianni Nuti, la vicesindaca Josette Borre, l’assessore Loris Sartore e l’assessora Alina Sapinet hanno mostrato grande disponibilità ad ascoltare le istanze sollevate. Caruso ha sottolineato che i rappresentanti della CNA hanno presentato le problematiche che affliggono i tassisti, esprimendo le loro perplessità riguardo al regolamento in vigore. Gli amministratori comunali hanno rassicurato i partecipanti, promettendo un intervento tempestivo per risolvere le questioni evidenziate.

Questo tipo di dialogo è fondamentale per costruire un rapporto costruttivo tra le istituzioni e le categorie professionali. I taxisti svolgono un ruolo cruciale nella mobilità urbana, offrendo un servizio essenziale per i cittadini e i turisti. La loro presenza nelle ZTL non solo facilita l'accesso ai servizi, ma contribuisce anche a migliorare la sostenibilità della mobilità, riducendo la congestione del traffico e le emissioni inquinanti.

L'incontro ha dimostrato che c'è la volontà di affrontare le sfide in modo collaborativo. La disponibilità degli amministratori a discutere le problematiche con uno spirito costruttivo è un segnale positivo, che potrebbe portare a soluzioni efficaci per garantire un accesso equilibrato e funzionale alle ZTL. Questo primo passo verso un dialogo aperto è fondamentale per il futuro dei tassisti e per il miglioramento dei servizi di mobilità nella città.

La CNA Valle d’Aosta si è dimostrata una voce attenta e rappresentativa, capace di unire le forze per affrontare questioni di grande rilevanza. Con un impegno condiviso tra amministratori e tassisti, è possibile lavorare per un sistema di mobilità che migliori la qualità della vita per tutti i cittadini, promuovendo al contempo un’industria del trasporto che rispetti le esigenze di tutti. La speranza è che questi incontri possano diventare un appuntamento regolare, permettendo un dialogo continuo e propositivo per il bene della comunità.