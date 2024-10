Mobilitazione Savt contro crisi settore Automotive

Il SAVT INDUSTRIE ha espresso la sua preoccupazione per le conseguenze che questa crisi potrebbe avere su lavoratori e imprese valdostane, decidendo di aderire alla mobilitazione e allo sciopero di 8 ore proclamato a livello nazionale per il 25 ottobre 2024. In Valle d'Aosta, il settore più coinvolto sarà quello della gomma e della plastica.

Le difficoltà che attanagliano il settore sono evidenti, con aziende che collaborano con Stellantis costrette a delocalizzare produzioni in paesi come Marocco e Tunisia, dopo aver già trasferito volumi in est Europa, in particolare in Polonia e Serbia. Questa situazione preoccupa non solo per le possibili perdite occupazionali, ma anche per le riduzioni salariali già affrontate dai lavoratori valdostani, che hanno fatto i conti con ammortizzatori sociali e ora si vedono chiedere ulteriori sacrifici. La situazione è particolarmente critica per multinazionali locali come Eltek e Itw Lys Fusion, dove si prevede un nuovo periodo di cassa integrazione.

In aggiunta, il futuro del settore automotive è gravato dall'incertezza legata alla transizione verso il motore elettrico. Gli elevati costi delle auto elettriche stanno rendendo difficile l'accesso per i consumatori, creando un blocco nel mercato. La direzione strategica di Stellantis sarà cruciale: l'azienda dovrà decidere se puntare sull'elettrico, sull'ibrido o continuare con i motori tradizionali a gasolio e benzina. Questa scelta non è solo strategica, ma rappresenta una sfida fondamentale per non rimanere indietro in un mercato globale in rapida evoluzione.

In questo contesto, il SAVT INDUSTRIE sottolinea l'importanza di una mobilitazione collettiva per garantire la salvaguardia dei posti di lavoro e affrontare le sfide future con unità e determinazione.