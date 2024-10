Cittadini in Azione: Al Circolo della Stampa un incontro di legalità e solidarietà

L'appuntamento, previsto per il 12 novembre presso il Ristorante Intrecci ad Aosta, rappresenta un'importante occasione per coinvolgere organi di informazione e cittadini in un dialogo attivo su temi cruciali come la legalità e la partecipazione sociale.

L'incontro sarà incentrato sul progetto "Cittadini si diventa", un'iniziativa che ha come capofila il CA VdA e che coinvolge partner significativi come Acli VdA, Enaip VdA, Cooperativa La Sorgente e Cooperativa Forrestgump. Queste realtà collaborano per ripristinare terre valdostane precedentemente sottratte alla malavita, creando opportunità di lavoro e crescita per le persone coinvolte. Patrocinato da importanti enti, tra cui il Ministero LPS, RAVA, CSV e Fondazione comunitaria VdA, il progetto si propone di favorire la presenza di borsisti universitari nei campi estivi di LIBERA, un'iniziativa che promuove la cultura della legalità tra i giovani.

La serata avrà inizio alle 20.00 e sarà caratterizzata da un'atmosfera conviviale, pensata per favorire l'incontro tra diverse realtà e per stimolare riflessioni profonde sui temi della legalità e della democrazia.

"Non si tratta solo di un evento sociale - spiega Maria Grazia Vacchina, presidente del Circolo Valdostano della Stampa (nella foto) - ma di un'opportunità per costruire legami e collaborazioni tra i partecipanti, che possono poi tradursi in azioni concrete all'interno della comunità. L'obiettivo è quello di incoraggiare una pratica democratica nel quotidiano, sottolineando l'importanza della sussidiarietà, un principio fondamentale della nostra Costituzione".

Il progetto mette in luce anche il valore della cooperazione, con particolare attenzione all'inclusione delle disabilità e delle fragilità sociali. Le realtà coinvolte sono impegnate a creare un ambiente inclusivo dove ogni individuo possa contribuire e prosperare. Questa attenzione verso le fasce più vulnerabili della società non è solo un dovere etico, ma rappresenta anche una ricchezza per la comunità nel suo complesso.

La serata avrà come ospiti oratori di grande rilievo, tra cui Patrik Vésan (nella foto), professore associato di Politiche sociali e del lavoro presso l’Università della Valle d’Aosta. Vésan, inoltre, è Segretario generale della Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta e ha un background significativo nel volontariato, rendendolo un testimone autorevole del cambiamento sociale. Accanto a lui, Vincenzo Linarello, ideatore e presidente di GOEL, un consorzio sociale impegnato nella lotta contro l’ndrangheta, porterà la sua esperienza in merito alla promozione di un’economia etica e sostenibile. Linarello, noto per il suo approccio innovativo e per l’impegno nella comunità, sottolineerà come la giustizia sociale e l’etica non solo siano giuste, ma possano anche generare risultati economici positivi, delegittimando ogni forma di economia mafiosa.

Il Circolo Valdostano della Stampa invita pertanto a partecipare a questo evento, che si preannuncia come un momento di riflessione e di scambio fruttuoso. Sarà un'opportunità per apprendere di più sui progetti di legalità e inclusione, ma anche per esplorare come ogni cittadino possa contribuire attivamente al benessere della propria comunità. È fondamentale prenotare la propria presenza, anche per garantire una corretta organizzazione e la preparazione di omaggi per i partecipanti. Le prenotazioni possono essere effettuate contattando la Segretaria Margherita Garzino (335.5416466) o laPresidente Mariagrazia Vacchina (335.7070016)

La serata non è solo un invito a partecipare, ma un appello a diventare protagonisti attivi nel cambiamento sociale. La costruzione di una società più giusta, solidale e inclusiva parte da ognuno di noi, ed eventi come questo sono il primo passo verso una reale trasformazione.