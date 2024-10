Cattolici e democrazia, un incontro di riflessione e impegno ad Aosta

Ernesto Preziosi, noto per il suo lavoro come direttore del Centro di Ricerca e Studi storici e sociali

L'evento, che inizierà alle 20.45 presso il Seminario Vescovile in Via Xavier de Maistre, si inserisce nel solco della 50^ Settimana sociale dei cattolici in Italia, recentemente svolta a Trieste.

L’incontro rappresenta un'opportunità per riflettere sul tema della partecipazione dei cattolici alla vita democratica del Paese, in un momento in cui è fondamentale promuovere un dialogo costruttivo e un discernimento comunitario. La diocesi di Aosta sottolinea l'importanza di questo evento, richiamando l'invito della Chiesa italiana a intensificare l'impegno sociale e politico dei credenti, per contribuire al bene comune.

Il professor Paolo Gheda, storico contemporaneo dell'Università della Valle d'Aosta, aprirà la serata con un intervento dal titolo "Movimento cattolico e democrazia". Gheda tratterà il lungo percorso storico che ha visto i cattolici italiani partecipare attivamente alla vita pubblica, esplorando il ruolo della Dottrina Sociale della Chiesa e le dinamiche politiche italiane.

A seguire, Massimo Liffredo, responsabile dell'Ufficio Pastorale sociale e lavoro della diocesi, stimolerà un dibattito ponendo domande relative all'impegno dei cattolici nella partecipazione democratica. Ernesto Preziosi, noto per il suo lavoro come direttore del Centro di Ricerca e Studi storici e sociali, contribuirà al confronto, attingendo ai temi trattati nel suo recente libro, che mette in relazione le esperienze di Camaldoli e Trieste.

Questa serata si preannuncia come un importante momento di riflessione e scambio, volto a rinnovare l’impegno dei cattolici nella democrazia, offrendo spunti per un’azione consapevole e proattiva nel contesto attuale.