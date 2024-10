CVA si affida alle Giovani Donne per un futuro sostenibile

In un mondo in cui le sfide del futuro richiedono competenze sempre più specializzate, la Valle d'Aosta si fa portavoce di un messaggio di speranza e investimento per le nuove generazioni. Oggi, nel suggestivo Palazzo Regionale, CVA ha consegnato cinque borse di studio del valore di 5.000 euro ciascuna a studentesse valdostane meritevoli che si preparano ad affrontare il loro percorso accademico nel campo delle STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Questo gesto, oltre a rappresentare un supporto concreto, si erge a simbolo di un impegno profondo e tangibile verso il futuro della nostra comunità.

Le borse di studio sono state assegnate a giovani donne brillanti, come Xhialli Ejona, che ha scelto di iscriversi alla facoltà di Informatica, e Arianna Anello, futura ingegnere fisico. Queste studentesse non sono solo il futuro della scienza e della tecnologia, ma anche il cuore pulsante di una Valle d'Aosta che aspira a essere sempre più inclusiva e all'avanguardia. «Attraverso le borse di studio STEM, intendiamo sostenere le ragazze nel perseguimento di una formazione accademica scientifica, ancora oggi caratterizzata da un significativo divario di genere», ha dichiarato CVA, sottolineando l’importanza di colmare questo gap. È un dato di fatto che le donne rappresentano solo il 28% degli iscritti ai corsi di laurea STEM in Italia, un aspetto che richiede un’attenzione particolare.

Questa iniziativa non è un caso isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di responsabilità sociale. CVA ha messo in atto un Piano di Sviluppo Integrato che non solo promuove obiettivi industriali, ma si propone di coniugarli con la sostenibilità e l’uguaglianza di genere. «L’orientamento e l’inclusione allo studio, l’uguaglianza di genere e le pari opportunità rappresentano alcuni dei pillar più significativi della nostra responsabilità sociale», si legge nella nota, un richiamo a un futuro dove tutti, indipendentemente dal genere, possono perseguire i propri sogni.

Da sn: Direttore Generale General Manager (GM) Ing. Enrico De Girolamo ed il Presidente Chairman Prof. Marco Cantamessa di CVA; Renzo Testolin, presidente della Regione, Jean-Pierre Guichardaz, Assessore regionale all'Istruzione

Ognuna delle studentesse premiate oggi rappresenta un tassello fondamentale in questo mosaico di speranza e opportunità. L’energia che animava la cerimonia era palpabile, un mix di emozione e determinazione, mentre le ragazze ricevevano i loro riconoscimenti, consapevoli che questo è solo l'inizio di un percorso straordinario. È un passo verso un futuro in cui la scienza e la tecnologia non conoscono barriere, un futuro che potrà essere costruito proprio qui, in Valle d’Aosta.

CVA, con la sua consolidata esperienza e visione per un’energia sempre più green, si conferma non solo un protagonista della transizione energetica, ma anche un partner strategico per la crescita delle competenze nel territorio. Con impianti che si estendono da Nord a Sud, l'azienda, fondata nel 2001, gestisce 934 MW di potenza da impianti idroelettrici, 56 MW da fotovoltaico e 157 MW da eolico. L'azienda prevede un piano strategico di investimenti al 2027, con un incremento di 804 MW di nuovi impianti fotovoltaici ed eolici, per una produzione aggiuntiva di 1.440 GWh di energia rinnovabile.

Con il bando per l'anno accademico 2025-2026 già in programma, l’impegno di CVA continua, alimentando la speranza che queste giovani donne non solo completino i loro studi, ma tornino a fare la differenza nella loro comunità, contribuendo a una Valle d’Aosta sempre più innovativa e inclusiva. Il futuro è nelle loro mani, e grazie a iniziative come queste, si fa sempre più luminoso.